ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone hellt sich wie erwartet auf

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) -Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit November 2025.

Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator und liegt jetzt wieder über der Wachstumsschwelle. Auch in Frankreich stieg der Indikator. Der Anstieg fiel jedoch etwas geringer aus, als zunächst ermittelt.

Der Indikator für Spanien legte unerwartet zu und liegt deutlich über der Wachstumsschwelle. In Italien trübte sich der Indikator hingegen deutlich ein. In Spanien und Italien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone stieg um 1,1 Punkte auf 53,1 Punkte. Hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

"Das kräftigste Wachstum des Servicesektors seit letztem November deutet darauf hin, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung in der Eurozone sowohl beschleunigt als auch über das Verarbeitende Gewerbe hinaus ausgeweitet hat", kommentierte Chris Willamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markets. "Das

gemeinsame Signal der PMI-Umfragen lautet, dass das BIP mit einer Rate von 0,4 Prozent im Quartalsvergleich wächst, wobei sich das Tempo zu Beginn des vierten Quartals weiter erhöhen dürfte."

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index              September      Prognose      vorläufig     Vormonat

EURORAUM

Gesamt                        53,1             53,1           53,1           52,0  
Dienstleistungen            53,0             53,0           53,0           51,6 
Industrie                      52,9             52,7           52,7           52,7

DEUTSCHLAND

Dienstleistungen            52,9            52,9           52,9            49,7            
Industrie                      53,9           53,8            53,8           54,3

FRANKREICH

Dienstleistungen            51,2            51,4           51,4          48,0   
Industrie                      50,6            50,3         50,3            51,1
 
ITALIEN

Dienstleistungen             51,7           54,5            ---          55,2
Industrie                       50,4           50,0           ---           49,6


SPANIEN

Dienstleistungen            58,3             57,0           ---          57,8
Industrie                       51,0            50,2           ---           49,5

(in Punkten)

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