ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone hellt sich wie erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) -Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im September wie erwartet aufgehellt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg um 1,4 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit November 2025.

Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone verbesserte sich der Indikator und liegt jetzt wieder über der Wachstumsschwelle. Auch in Frankreich stieg der Indikator. Der Anstieg fiel jedoch etwas geringer aus, als zunächst ermittelt.

Der Indikator für Spanien legte unerwartet zu und liegt deutlich über der Wachstumsschwelle. In Italien trübte sich der Indikator hingegen deutlich ein. In Spanien und Italien wird keine Erstschätzung durchgeführt.

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft der Eurozone stieg um 1,1 Punkte auf 53,1 Punkte. Hier wurde eine erste Schätzung bestätigt.

"Das kräftigste Wachstum des Servicesektors seit letztem November deutet darauf hin, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung in der Eurozone sowohl beschleunigt als auch über das Verarbeitende Gewerbe hinaus ausgeweitet hat", kommentierte Chris Willamson, Chefvolkswirt bei S&P Global Markets. "Das

gemeinsame Signal der PMI-Umfragen lautet, dass das BIP mit einer Rate von 0,4 Prozent im Quartalsvergleich wächst, wobei sich das Tempo zu Beginn des vierten Quartals weiter erhöhen dürfte."

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index September Prognose vorläufig Vormonat EURORAUM Gesamt 53,1 53,1 53,1 52,0 Dienstleistungen 53,0 53,0 53,0 51,6 Industrie 52,9 52,7 52,7 52,7 DEUTSCHLAND Dienstleistungen 52,9 52,9 52,9 49,7 Industrie 53,9 53,8 53,8 54,3 FRANKREICH Dienstleistungen 51,2 51,4 51,4 48,0 Industrie 50,6 50,3 50,3 51,1 ITALIEN Dienstleistungen 51,7 54,5 --- 55,2 Industrie 50,4 50,0 --- 49,6 SPANIEN Dienstleistungen 58,3 57,0 --- 57,8 Industrie 51,0 50,2 --- 49,5

(in Punkten)

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