ROUNDUP: Kampf ums Rote Meer: Jemenitische Truppen melden Erfolge

SANAA/ADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung des Jemens die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Ein Militärsprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, Einheiten hätten unter anderem den Flughafen der Küstenstadt Dhubab im Südwesten des Landes unter ihre Kontrolle gebracht.

Die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Nachrichtenagentur Saba dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen. Eine unabhängige Prüfung aller Angaben ist derzeit nicht möglich.

Der Ort Dhubab fungiert aufgrund seiner Lage als Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer. Die umliegenden Höhenzüge und Küstenabschnitte ermöglichen die Überwachung des zivilen Schiffsverkehrs sowie Angriffe mit Drohnen und Raketen. Die Region ist deshalb zwischen Huthi-Rebellen und den Truppen der anerkannten Regierung hart umkämpft.

Ziel der am Sonntag gestarteten Militäroperation ist nach Aussage von Raschad al-Alimi, dem Vorsitzenden des Präsidialen Führungsrats, die vollständige Rückeroberung aller von der Huthi-Miliz besetzten Gebiete.

Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt. Die Huthi-Miliz ist ein Verbündeter des Irans. Seit Wochen liefern sich die verfeindeten Lager im Jemen wieder schwere Gefechte. Im September hatte die Huthi-Miliz in einer Blitzoffensive die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab verschafft./da/DP/stk