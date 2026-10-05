Rubio: Abzug von US-Bombern keine Reaktion auf Terrordrohung

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Abzug der US-Langstreckenbomber von einem Militärstützpunkt in Großbritannien steht laut US-Außenminister Marco Rubio nicht in direktem Zusammenhang mit mutmaßlichen Terrordrohungen. "Ich würde das nicht unmittelbar mit der Entscheidung über die Verlegung in Verbindung bringen", sagte Rubio vor Journalisten. Grundsätzlich sei die Verlegung "nichts Ungewöhnliches".

Das Pentagon hatte zuvor bestätigt, dass alle US-Bomber, die auf dem Stützpunkt RAF Fairford stationiert waren, wieder an ihre Heimatstützpunkte in den Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind. Zu den Hintergründen äußerte sich weder die US- noch die britische Regierung. Nahe dem Stützpunkt waren Ende September fünf Männer unter Terrorverdacht festgenommen worden. In den folgenden Tagen wurde ein sechster Verdächtiger festgenommen. Alle befinden sich unter Auflagen auf freiem Fuß.

"Wir haben dokumentiert, was vergangene Woche passiert ist", sagte Rubio, ohne neue Details zu nennen. Die Bedrohung sei der Grund, warum sich jetzt so sehr auf die Verlegung der Flugzeuge konzentriert werde. "Aber es ist nichts Ungewöhnliches, dass Rotationen stattfinden und militärische Ressourcen in verschiedene Teile der Welt verlegt werden", sagte der Außenminister. "Ich habe aber weiterhin Vertrauen in die britischen Sicherheitsvorkehrungen auf den Stützpunkten und generell."

Zeitung berichtete über Zusammenhang

Die "New York Times" hatte zuvor berichtet, dass neue Drohungen gegen den Stützpunkt der Grund für den überraschenden Abzug sei. Es gebe Informationen über einen vom Iran unterstützten Anschlagsplan auf den Stützpunkt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf zwei US-Beamte. Die US-Streitkräfte hatten im März weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt, um so flexibler im Krieg gegen den Iran agieren zu können./mj/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungengestern, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Rohstoffmärkte
Ölpreise geben nach – Saudi-Arabien senkt Preise für Asienheute, 06:39 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Nach Online-Sitzung
Ölförderstaaten der Opec+ heben Produktionsziel nicht angestern, 13:44 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann arbeitet an einer Ölbohranlage.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen