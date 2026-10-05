Rumänien: Zwei Tote nach Brand auf sinkendem Schiff
Reuters · Uhr
05. Okt (Reuters) - Bei einem Brand an Bord eines sinkenden Schiffes außerhalb rumänischer Hoheitsgewässer sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Elf Besatzungsmitglieder seien gerettet worden, teilte das rumänische Innenministerium am Montag weiter mit. Nach Angaben der nationalen Schifffahrtsbehörde war auf dem Schiff "Royad Mammadov" ein Feuer ausgebrochen, woraufhin ein Rettungseinsatz eingeleitet wurde. Angaben zur Ursache wurden zunächst nicht gemacht. Der Nato- und EU-Staat Rumänien ist ein Nachbarland der Ukraine. Beide Länder grenzen an das Schwarze Meer.
(Bericht von Anna Wlodarczak-Semczuk und Jason HovetBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)
Das könnte dich auch interessieren
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Vorbörse 05.10.2026Dax hält 25.000 Punkte - Nasdaq schließt auf Allzeithochheute, 06:08 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße