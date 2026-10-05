Rumänien: Zwei Tote nach Brand auf sinkendem Schiff

Reuters · Uhr
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05. ⁠Okt (Reuters) - Bei einem Brand an Bord eines sinkenden Schiffes außerhalb rumänischer ‌Hoheitsgewässer sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Elf ⁠Besatzungsmitglieder ⁠seien gerettet worden, teilte das rumänische Innenministerium am Montag weiter mit. Nach ‌Angaben der nationalen ‌Schifffahrtsbehörde war auf dem Schiff "Royad Mammadov" ein ⁠Feuer ausgebrochen, woraufhin ein Rettungseinsatz ‌eingeleitet wurde. ⁠Angaben zur Ursache wurden zunächst nicht gemacht. Der Nato- und ‌EU-Staat ⁠Rumänien ist ein ⁠Nachbarland der Ukraine. Beide Länder grenzen an das Schwarze Meer.

(Bericht von Anna Wlodarczak-Semczuk und Jason HovetBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von ⁠Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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