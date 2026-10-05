Was bewegt die Aktie?

Seagate stand am Freitag deutlich unter Druck. Die Aktie verlor in der Hauptbörse mehr als zehn Prozent, während Western Digital ungefähr sieben Prozent abgab. Zwischenzeitlich lagen beide Werte noch stärker im Minus. Der gemeinsame Auslöser lag im Markt für klassische Festplatten (HDDs): Toshiba will rund 380 Millionen Dollar in zusätzliche Produktionskapazitäten investieren.

Konkret geht es um HDDs für KI-Rechenzentren. Toshiba peilt bis zum Geschäftsjahr 2027 eine Verdopplung der Produktionskapazität an. Damit rückt das alte Risiko eines zyklischen Speicherbereichs wieder in den Vordergrund: Wenn deutlich mehr Angebot entsteht, geraten Preise unter Druck. Genau dieses Risiko haben Marktteilnehmer am Freitag eingepreist.

Die Nachfrageperspektive sieht freundlicher aus. HDDs bleiben für große Datenmengen wirtschaftlich attraktiv, weil SSDs aktuell im Schnitt 20-mal teurer sind. Toshiba arbeitet zudem an einer Roadmap mit 65-Terabyte-Festplatten bis 2030 und späteren Kapazitäten in Richtung 100 Terabyte. Diese Punkte zeigen, dass klassische Festplatten für große Speicheraufgaben weiter gefragt sind.

Der entscheidende Punkt bleibt die Speicherknappheit. Die starke Nachfrage kommt derzeit vor allem aus Rechenzentren. Zusätzlich können autonom fahrende Fahrzeuge, humanoide Roboter und andere Anwendungen aus dem Bereich Physical AI den Bedarf an Speicherkapazität weiter erhöhen. Deshalb wirkt die langfristige Nachfrage nach Speicher eher unterschätzt als überschätzt.

Für Seagate braucht es neben der guten Branchennachfrage einen besseren Kurs. Die Bewertung liegt bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 23,7 und damit deutlich über dem Gesamtmarkt sowie über Micron und Nvidia. Das aktuelle Verhältnis von Bewertung zu Wachstum liegt bei 0,35 und berücksichtigt hohe Wachstumsraten. Entscheidend wird, ob diese Wachstumsraten Bestand haben, wenn Toshiba das Angebot deutlich erhöht.

Charttechnik

Charttechnisch sendet Seagate gemischte Signale. Das hohe Handelsvolumen am Freitag kann nach früheren Mustern für ein kurzfristiges Tief sprechen. Daraus ergibt sich ein mögliches Szenario in Richtung 1.000 Dollar. Gleichzeitig scheiterte die Aktie zwei Tage am wichtigen Ausbruchsbereich und liegt nun in der Mitte der Spanne. Bei Kursen in Richtung 700 Dollar wird die Aktie deutlich interessanter; dieses Niveau wurde am 17. und 28. Juli bereits getestet.

Martins Einschätzung

Seagate gehört weiter zu den interessanten Speicherwerten, weil die Nachfrage nach HDDs durch Rechenzentren und Physical AI stark bleiben dürfte. Für einen Neueinstieg wirkt die Aktie deutlich über 800 Dollar aber zu teuer. Attraktiver wird sie in Richtung 700 Dollar oder nach einem überzeugenden Ausbruch über den relevanten Ausbruchsbereich.