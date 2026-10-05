Spaniens Ministerpräsident kündigt Erklärung an - Spekulationen über Neuwahl

Madrid, ⁠05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez wird ‌um 09.00 Uhr eine offizielle Erklärung abgeben, ⁠wie ⁠sein Büro am Montag kurzfristig mitteilte. In dem ‌Land machen Spekulationen ‌die Runde, dass der ⁠Regierungschef eine vorgezogene Parlamentswahl ‌ausrufen ⁠könnte.

(Bericht von David Latona, geschrieben von Christian Rüttger, ‌redigiert ⁠von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)