Spaniens Ministerpräsident kündigt Erklärung an - Spekulationen über Neuwahl
Reuters · Uhr
Madrid, 05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez wird um 09.00 Uhr eine offizielle Erklärung abgeben, wie sein Büro am Montag kurzfristig mitteilte. In dem Land machen Spekulationen die Runde, dass der Regierungschef eine vorgezogene Parlamentswahl ausrufen könnte.
(Bericht von David Latona, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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