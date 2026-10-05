Spaniens Ministerpräsident kündigt Neuwahlen an

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Madrid, ⁠05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro ‌Sanchez hat Neuwahlen ausgerufen. Er kündigte ⁠am ⁠Montag in einer kurzfristig angesetzten Erklärung ‌eine vorgezogene ‌Parlamentswahl an.

(Bericht von David ⁠Latona, geschrieben ‌von ⁠Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei ‌Rückfragen ⁠wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen