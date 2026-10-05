Spaniens Ministerpräsident kündigt Neuwahlen an
Reuters · Uhr
Madrid, 05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat Neuwahlen ausgerufen. Er kündigte am Montag in einer kurzfristig angesetzten Erklärung eine vorgezogene Parlamentswahl an.
(Bericht von David Latona, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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