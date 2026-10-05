Spaniens Ministerpräsident kündigt Neuwahlen an

Madrid, ⁠05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro ‌Sanchez hat Neuwahlen ausgerufen. Er kündigte ⁠am ⁠Montag in einer kurzfristig angesetzten Erklärung ‌eine vorgezogene ‌Parlamentswahl an.

(Bericht von David ⁠Latona, geschrieben ‌von ⁠Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei ‌Rückfragen ⁠wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)