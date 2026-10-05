Spaniens Ministerpräsident kündigt Neuwahlen für Ende November an

- von David ⁠Latona und Victoria Waldersee

Madrid, 05. Okt (Reuters) - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat eine vorgezogene Parlamentswahl für den 29. November angekündigt. Der sozialdemokratische Regierungschef will damit sein Mandat stärken, nachdem das zersplitterte Parlament in der vergangenen Woche wichtige Dekrete der Regierung zur Wohnungspolitik abgelehnt hatte. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund landesweiter Proteste gegen die Wohnungskrise. "Wir müssen uns den Rückhalt der Bevölkerung neu sichern", sagte Sanchez in einer Fernsehansprache am ‌Montagmorgen.

"Wir müssen mobilisieren und eine weitaus größere progressive Mehrheit im Parlament gewinnen, die es uns ermöglicht, Partikularinteressen zu überwinden, den sozialen Fortschritt voranzutreiben und Spanien weiter zu verändern", betonte der Regierungschef. Zugleich räumte er aber ein, Fehler gemacht und Wahlversprechen ⁠nicht vollständig eingehalten ⁠zu haben. "Ich weiß auch, dass ein Teil dieser gesellschaftlichen Mehrheit heute unzufrieden ist", erklärte er.

ENDE EINER DER LETZTEN LINKEN REGIERUNGEN IN EUROPA?

Der Schritt gilt als politisch riskant, da Sanchez' Sozialistische Partei in Umfragen derzeit hinter der konservativen Opposition liegt. Eine Wahlniederlage könnte das Ende einer der letzten linksgerichteten Regierungen in Europa bedeuten, während rechtspopulistische Kräfte auf dem Kontinent an Boden gewinnen. Umfragen zufolge ist eine Koalition der konservativen Volkspartei (PP) mit der rechtspopulistischen Vox-Partei das wahrscheinlichste Szenario. Damit würde erstmals seit dem Ende der Diktatur unter ‌Francisco Franco eine extrem rechte Partei der spanischen Regierung angehören.

Sanchez, der als geschickter ‌Taktiker gilt, hatte in den vergangenen acht Jahren trotz fehlender eigener Mehrheiten immer wieder fragile Bündnisse von der extremen Linken bis zu regionalen Separatisten geschmiedet. Die Zerstrittenheit seiner Partner lähmte zuletzt jedoch die Gesetzgebung. Die Regierung konnte seit 2023 keinen Haushalt mehr verabschieden, obwohl sich die ⁠spanische Wirtschaft im internationalen Vergleich stark entwickelt.

Sanchez übernahm das Amt 2018, nachdem er den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy nach Korruptionsskandalen in dessen ‌Volkspartei gestürzt hatte. Sanchez' eigene Partei sieht sich inzwischen jedoch ebenfalls ⁠mit Bestechungsvorwürfen konfrontiert, was die Zustimmungswerte der Sozialisten belastet. Diese bewegten sich während seiner Amtszeit meist zwischen 26 und 31 Prozent. Sanchez sicherte sich seine Wiederwahl im Jahr 2023 unter anderem durch das Versprechen einer umstrittenen Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter. Viele Wähler sahen darin einen Verrat an der nationalen Einheit.

"EINE GÜNSTIGE GELEGENHEIT"

Die Umbettung Francos aus dessen ‌Mausoleum sowie eine Arbeitsmarktreform, die die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit ⁠fast zwei Jahrzehnten drückte, gehören zu den prägenden Momenten ⁠seiner Amtszeit. Sanchez profilierte sich zudem in der Migrationspolitik, als er im Juni 2018 das Rettungsschiff "Aquarius" mit 629 Schutzsuchenden aufnahm, nachdem Italien und Malta die Aufnahme verweigert hatten. Er betont stets, dass Einwanderung für das Wirtschaftswachstum und die sozialen Sicherungssysteme Spaniens unerlässlich sei.

International Aufmerksamkeit erregte Sanchez durch seine progressive Haltung, etwa bei der Anerkennung eines palästinensischen Staates oder dem Vorgehen gegen Technologiekonzerne. Er verärgerte zuletzt jedoch US-Präsident Donald Trump und einige europäische Partner, indem er Forderungen aus Washington nach einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts ablehnte und sich stattdessen China annäherte.

Die gescheiterten Wohnungsbaupläne boten Sanchez die Möglichkeit, sich als Anführer einer mobilisierten Linken zu präsentieren und von innenpolitischen Problemen wie der Migrationskrise in Ceuta und den Korruptionsskandalen abzulenken. "Dies ist ⁠eine günstige Gelegenheit", sagte Lorenzo Bernaldo de Quiros, Ökonom und Präsident des Beratungsunternehmens Freemarket Corporate Intelligence. "Wenn er nicht schnell Wahlen ausruft, werden diese Themen wieder in den Mittelpunkt rücken."

(Bericht von David LatonaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)