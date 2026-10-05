Stichwahl in Brasilien: Lula gegen Bolsonaro-Sohn Flávio

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Die Präsidentenwahl in Brasilien wird sich in einer Stichwahl zwischen dem linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und dem rechten Senator Flávio Bolsonaro entscheiden. Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen kam Lula laut vorläufigen Angaben der Wahlbehörde auf rund 44,6 Prozent, sein rechter Rivale auf 47,4 Prozent - beide verfehlten damit die für einen Sieg im ersten Wahlgang erforderliche absolute Mehrheit./ppz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

USA sollen alle Sanktionen aufheben
Iran knüpft Öffnung von Hormus an sieben Vorbedingungengestern, 14:15 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost02. Okt. · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristig01. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen