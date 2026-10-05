Studie: Alle europäischen Autobauer schaffen Emissionsziele bis 2027

Berlin, 05. ⁠Okt (Reuters) - Alle europäischen Autobauer schaffen einer Studie zufolge die CO2-Grenzwerte der Europäischen Union. Schon jetzt hätten die Hersteller die Vorgaben zu 75 Prozent erfüllt, hieß es in einer Studie der Lobbyorganisation Transport & Environment, die am Montag veröffentlicht wurde. ‌Für die vollständige Umsetzung haben sie bis Ende 2027 Zeit. Es sei damit zu rechnen, dass viele Hersteller schon vor Ablauf der Frist zum ⁠Ziel kämen.

"Die ⁠Anzeichen sind klar: Die CO2–Ziele funktionieren so wie erwartet", hieß es in der Untersuchung. Frühere Aussagen aus der Branche, dass die Vorgaben nicht erreicht werden könnten, hätten sich als falsch erwiesen. "Das Schlussquartal 2026 wird für die europäische Branche der Schlüsselmoment." Jetzt kämen die Verhandlungen zu den CO2-Zielen ‌zum Abschluss. Die Verantwortlichen müssten entscheiden, ob die ‌elektrische Zukunft Europas gesichert werde oder mit Alternativen wie Biofuels eine Sackgasse eingeschlagen werde. "Die Politiker müssen entschieden handeln, um die Bevölkerung zu schützen und diese zur letzten ⁠fossilen Energie-Krise zu machen."

In den vergangenen Monaten schnellte der Absatz von Elektroautos ‌in vielen europäischen Ländern nach oben. ⁠Dabei spielten die hohen Ölpreise und staatliche Kaufanreize eine wichtige Rolle. Dazu kommt eine zunehmende Auswahl insbesondere bei kleineren Fahrzeugen. Der Verkauf von Autos zum Preis von weniger als 25.000 Euro dürfte sich ‌im laufenden Jahr um das Siebenfache ⁠im Vergleich zu 2024 erhöhen, hieß ⁠es in der T&E-Studie. Zuletzt hatte Volkswagen den elektrischen Polo und drei Schwestermodelle in dieser Kategorie auf den Markt gebracht. Allerdings seien weiter mehr Verbrennerfahrzeuge in dieser Preiskategorie verfügbar.

Überhaupt sei das laufende Jahr geprägt von einer Vielzahl neuer Fahrzeuge. Derzeit seien mehr als 150 Elektromodelle auf dem Markt, fast 40 davon seien in der ersten Jahreshälfte eingeführt worden. Angeführt werde diese Statistik von den europäischen Autobauern, die fast 60 Prozent ⁠der Fahrzeuge stellten. Chinesische Hersteller kämen auf 21 Prozent.

(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)