TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 06. Oktober

  
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Marvell, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 8/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 8/26
09:00 SPA: Industrieproduktion 8/26
09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 9/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 8/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14.30 USA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Bustourismus

19:00 DEU: Parlamentarischer Abend Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen (bdo) e.V. zu Buswirtschaft

DEU: Handelsblatt Konferenz Energiespeicher 2026 (auch digital) (bis 07.10.)

DEU: Internationale Zuliefererbörse 2026 (bis 08.10.)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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