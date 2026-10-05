Was bewegt die Aktie?

Die Tesla-Aktie kam nach dem starken Freitag in der Vorbörse um 0,2 Prozent weiter voran. Der Auslöser der dynamischen Bewegung waren die Auslieferungen für das dritte Quartal. Tesla verkaufte mehr als 486.500 Fahrzeuge und lag damit deutlich über der Erwartung von 462.000 Fahrzeugen. Auch die Produktionszahlen fielen gut aus.

Für die Bewertung der Aktie spielt das Autogeschäft eine begrenzte Rolle. Bei einem runden Kurs/Gewinn-Verhältnis von 200 steht vor allem die langfristige Fantasie im Vordergrund. Dazu zählen Optimus-Roboter, Cybercab und die Verbindung mit XAI. Genau diese Themen prägen die Bewertung stärker als einzelne Quartalszahlen zu Auslieferungen.

Trotzdem zeigt das aktuelle Zahlenpaket, dass positive Nachrichten aus dem Kerngeschäft den Kurs mehrere Prozent bewegen können. Model 3 und Model Y trugen fast den gesamten Absatz: Knapp 480.000 Fahrzeuge entfielen auf diese beiden Modelle. Andere Tesla-Modelle kamen im Vergleich dazu auf geringe Stückzahlen. Damit bleibt klar, wie stark das operative Fahrzeuggeschäft auf Model 3 und Model Y ausgerichtet ist.

Auch das Europageschäft fällt positiv aus. In Frankreich stiegen die Verkäufe um 62 Prozent, in Schweden um 38 Prozent und in Spanien um 25 Prozent. Diese Entwicklung zeigt eine deutliche Erholung im Europageschäft. Der nächste wichtige Impuls dürfte aus Nachrichten rund um das Fahren ohne Lenkrad und Pedale kommen.

Beim Cybercab ohne Pedale und ohne Lenkrad läuft derzeit eine Prüfungsphase. Wenn die nötigen Sondergenehmigungen nachgeholt werden, kann das der Tesla-Aktie zusätzliche Chancen geben. Damit verbindet sich die starke Quartalszahl mit einem Thema, das ohnehin im Kurs enthalten ist: der Erwartung, dass Tesla über das reine Fahrzeuggeschäft hinaus wächst.

Charttechnik

Die Aktie bildete zuletzt ein Tief knapp unter 350 Dollar aus. Nach dem starken Anstieg folgte eine Korrektur bis in ein Unterstützungsniveau, das durch einen Gap-Close-Bereich und ein altes Tief gestützt wird. Genau dort traten wieder Käufer auf.

Der übergeordnete Trend der vergangenen zwölf Monate zeigt weiter nach unten. Gleichzeitig spricht das kurzfristige Momentum für einen Anstieg in Richtung 400 Dollar. Dieser Bereich eignet sich zunächst als technisches Ziel; danach entscheidet die weitere Kursentwicklung.

Martins Einschätzung

Die Tesla-Aktie bleibt hoch bewertet. Das runde Kurs/Gewinn-Verhältnis von 200 zeigt das deutlich. Nach dem gehaltenen Unterstützungsbereich hat die Aktie gute Chancen auf 400 Dollar. Für weiter steigende Kurse zählen Nachrichten zum Fahren ohne Lenkrad und Pedale sowie Fortschritte beim Cybercab.