Trading-Chance S&P 500: 92,9 Prozent Trefferquote!

Das steckt hinter Saisonalitäten

Jeder an der (Termin)Börse handelbare Markt hat aufgrund seiner Produktions- und Verwendungs-Spezifikationen fundamentale Prozesse, die sich sehr regelmäßig und zwingend wiederholen. Fragen Sie sich einfach mal, welche Dinge sich in Ihrem Alltag regelmäßig wiederholen. Zähneputzen, Klopapier kaufen, Spargelzeit, Urlaubszeit, Ostern, Weihnachten, Steuerzahlungen und vieles mehr.

Genau so verhält es sich in den Märkten. Getreide werden in spezifischen Zeitfenstern angepflanzt für die aktuelle Saison und in einem späteren immer gleichen Zeitfenster geerntet. Und nein, durch den Klimawandel verschieben sich diese Zeitfenster nicht drastisch. Solange wir leben, wird es marginal sein. Hinzukommen Steuerstichtage, die Auswirkungen auf Indizes, Währungen und Anleihen haben. Die Hurricane Season bewirkt ebenso, wie die Sorge vor Frostschäden in spezifischen Zeitfenstern regelmäßig ein Preis-Premium, hin zur Ernte entsteht häufig Preisdruck, da Angebot auf den Markt kommt.

Mit unseren Strategien nutzen unsere Kunden und wir selbst über 100 saisonale Effekte auf Basis von fundamentalen Prozessen systematisch aus. Das bedeutet konkret, dass wir nicht blind vom Zeitpunkt X bis Zeitpunkt Y darauf setzen, dass ein Markt sich in eine spezifische Richtung entwickelt, sondern wir haben auch einen zugehörigen Verwaltungsmodus (Haltedauer, Stop-Loss, teilweise auch Gewinnziele an statistischen Häufungspunkten), mit dem der Gewinnvorteil geschützt wird. Würde dieser fehlen oder wäre er nicht fundiert ausgearbeitet, so könnte ich schlechtesten Fall ein einziger Verlust-Trade uns komplett aus dem Spiel nehmen. Wie weit beispielsweise ein Stop-Loss entfernt liegen muss, um den Effekt bestmöglich auszunutzen und den Gewinnvorteil zu sichern, wurde bei der Strategie-Entwicklung computergestützt ermittelt.

Saisonaler Top-Trade mit 93 Prozent Trefferquote voraus

Ab der zweiten Oktoberwoche bricht die statistisch beste Zeit des Jahres an. Der Effekt reicht bis tief in das Folgejahr hinein. Die Kennziffern sind die besten, die wir je gesehen haben. Neben der herausragend hohen Trefferquote von fast 93 Prozent sticht der Profit Factor mit einem Wert von sage und schreibe 56,77 heraus. Normal haben gute Strategien einen PF von zwei bis vier. Wir bewegen uns mit diesem Setup also in einer ganz eigenen Liga. Konkret wird alljährlich am 26.10. zum Handelsbeginn eingestiegen und am 6.12. zum Handelsende ausgestiegen. Fällt ein Datum auf ein Wochenende, so wird die Aktion zur regelkonformen Zeit am unmittelbar nächsten tatsächlich stattfindenden Handelstag absolviert. Der Gewinn pro Trade (bezogen auf einen Kontrakt) liegt bei knapp 4000 Dollar, was 80 Punkten durchschnittlich entspricht.

Der Maximale Draw Down ist mit nur 9470 Dollar sehr gering. Ein absolutes Top-Setup!

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Dieses Setup sucht seines Gleichen. Sie können sich bereits einen Vermerk im Kalender machen und die Entwicklung verfolgen oder (auf eigenes Risiko) natürlich auch real umsetzen. Wichtig dabei ist, nicht nur einmal zu probieren, sondern diesen Gewinnvorteil dauerhaft auszuspielen. Denn der einzelne Trade kann auch im Verlust landen. Ein geeignetes Produkt hierfür haben wir ausgesucht. Wichtig ist dabei ein Stop-Loss (K.O.) mit 200 Punkten Abstand zum Einstieg am Stichtag. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein geeignetes Produkt vor.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie ein Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 6735,70 Zählern. Bei einem aktuellen Preis von 7722 Punkten entspricht das einem Hebel von 7,82. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN72W5.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6500 und 7000 Punkte

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN72W5 ISIN DE000UN72W55 Basispreis 6735,70 Pkt K.O.-Schwelle 6735,70 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 7,82 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.