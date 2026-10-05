Was bewegt die Aktie?

Die Nvidia-Aktie zeigt bereits vor dem regulären Handel Nachfrage. In der Vorbörse liegt sie knapp ein Prozent im Plus, nachdem sie am Freitag bereits rund 1,3 Prozent gewonnen hatte. Diese Bewegung passt zum starken fundamentalen Bild: Für die nächsten vier Quartale liegt die Erwartung beim Umsatzwachstum zwischen 60 und 90 Prozent.

Auch beim Gewinn bleibt die Erwartung hoch. Auf Jahresbasis steht ein Wachstum zwischen 60 und 100 Prozent im Fokus. Damit passt der fundamentale Teil klar zum positiven übergeordneten Bild für die Aktie. Der kurzfristige Chart-Hinweis ändert daran wenig.

Morgan Stanley führt Nvidia wieder als Top-Pick im Halbleitersektor und bleibt bei der Overweight-Einstufung. Das Kursziel liegt bei 300 Dollar. Diese Marke ist sehr ambitioniert, aber sie passt zur Grundannahme, dass der Bedarf an Rechenleistung weiter steigt, wenn KI-Agenten breiter genutzt werden.

Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt damit die KI-Infrastruktur. Je mehr KI-Agenten Aufgaben übernehmen, desto mehr Rechenleistung benötigen Unternehmen. Für Nvidia zählt dabei besonders der Token-Output, bei dem das Unternehmen weiter einen klaren Vorteil hat. Zusätzlich hilft, dass Nvidia seine Nachfragebasis verbreitert hat.

Die frühere Abhängigkeit von einer kleinen Gruppe großer Hyperscaler nimmt ab. Nvidia verfügt inzwischen über große Partnerschaften, eine stärkere Präsenz bei anderen KI-Infrastruktur-Unternehmen und mehr kleinere Kunden. Zusammen mit dem eigenen Ökosystem stützt das die Nachfrageperspektive über die kommenden Produktgenerationen. Solange die sehr hohen KI-Investitionen erhalten bleiben, bleibt die übergeordnete Wachstumsperspektive intakt.

Charttechnik

Die Freitagskerze zeigt ein kurzfristiges Warnsignal. Die Aktie markierte ein neues Allzeithoch, gab im Tagesverlauf deutlich nach und schloss nahe am Tagestief. Nach ähnlichen Kerzen kam es zuvor mehrfach zu deutlichen Abwärtsbewegungen. Deshalb bleibt ein Rücklauf Richtung 220 Dollar möglich. Das übergeordnete Kursziel liegt weiter bei rund 280 bis 283 Dollar. Vorher liegt der nächste Bereich bei 250 bis 265 Dollar.

Martins Einschätzung

Die kurzfristige Warnung aus der Freitagskerze verdient Aufmerksamkeit, während das übergeordnete Bild positiv bleibt. Nvidia verbindet starkes erwartetes Wachstum mit steigendem Bedarf an Rechenleistung durch KI-Agenten, einer breiteren Kundenbasis und großen Partnerschaften. Das Kursziel über 280 Dollar liegt unter dem 300-Dollar-Ziel von Morgan Stanley und bleibt klar positiv.