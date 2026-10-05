Umfrage: Konsumklima trübt sich ein - Schlechtes Omen für Weihnachtsgeschäft

Berlin, 05. ⁠Okt (Reuters) - Trotz besserer Konjunkturlage hat sich die Stimmung unter den deutschen Verbrauchern wenige Wochen vor dem beginnenden Weihnachtsgeschäft eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima sank im Oktober um 1,19 Punkte auf 93,51 Zähler, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) ‌am Montag zu seiner Umfrage unter 1600 Verbrauchern mitteilte. Es liegt damit auch deutlich unter dem Niveau des Vorjahresmonats. "Eine Belebung des privaten ⁠Konsums zeigt sich ⁠aktuell nicht – trotz der Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung", lautet das Fazit des HDE. "Damit trüben sich auch die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft etwas ein." Am Jahresende fahren viele Geschäfte einen großen Teil ihres Umsatzes ein.

Besonders die negative Entwicklung der Anschaffungsneigung der Verbraucher dämpft die Aussichten. Der ‌aktuelle Wert liegt deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch ‌die Einkommenserwartungen haben sich spürbar verschlechtert. "Immerhin positiv ist der Blick auf die Sparneigung", hieß es. Die Befragten planen demnach für die kommenden Wochen, ihre Sparneigung ⁠nicht weiter zu erhöhen.

Auch die Konjunkturerwartungen sinken zum Vormonat - und das, obwohl ‌führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für Europas ⁠größte Volkswirtschaft in diesem Jahr auf 1,3 Prozent mehr als verdoppelt haben. Die Verbraucher gehen allerdings von einem Rückgang ihres verfügbaren Einkommens aus. "Die zuletzt gestiegenen Energiepreise sowie die hohen Spritpreise belasten die ‌Konsumenten und hemmen die Konsumstimmung", betonte ⁠der HDE. Die Verbraucher erwarten zudem ⁠eine steigende Inflationsrate.

Rekordhohe Spritpreise haben die Inflation in Deutschland im September auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren getrieben. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,9 Prozent im August. Einen höheren Wert gab es zuletzt im Dezember 2023 mit 3,7 Prozent. Seit dem 1. Oktober bis zum Jahresende gilt ein neuer Tankrabatt - eine Subvention, die bereits im Mai und Juni zum ⁠Tragen kam und die Inflation etwas dämpfen könnte.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)