USA: ISM-Dienstleisterstimmung gefallen
dpa-AFX · Uhr
TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im September eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,5 Punkte auf 54,9 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 55,0 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.
Der Indikatoren für neue Aufträge und die Produktion gaben nach. Hier wird jedoch jeweils immer noch ein starkes Wachstum angezeigt. Verbessert haben sich die Indikatoren für bezahlte Preise und Beschäftigung. Der Beschäftigungsindikator stieg knapp über die Wachstumsschwelle./jsl/he
Das könnte dich auch interessieren
US-ArbeitsmarktErstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert knapp unter 200.00001. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauftgestern, 18:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026
Ich war zu vorsichtig – eine Jahresend-Rally ist gut möglichgestern, 06:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße