Verdi will 6 Prozent mehr bei privaten Banken

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Forderung nach 6 Prozent mehr Geld zieht die Gewerkschaft Verdi in die Tarifverhandlungen für das private Bankengewerbe. Die Vergütung der Nachwuchskräfte soll monatlich um 300 Euro steigen, teilte die Gewerkschaft mit.

Verhandlungsführer Jan Duscheck begründet die Forderung mit Kaufkraftverlusten der rund 150.000 Beschäftigten durch die wieder steigende Inflation. Die Beschäftigten müssten angemessen am Erfolg der Unternehmen beteiligt werden. Die Verhandlungen sollen an diesem Donnerstag (8. Oktober) in Berlin beginnen.

Die Gewerkschaft will zudem den Einsatz künstlicher Intelligenz regeln. Man brauche verbindliche Vereinbarungen zur Personalplanung und Qualifizierung. Weiterhin sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Bestandteile ihrer Gehälter in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln.

Ein weiteres Thema ist der Umgang mit kurzen Erkrankungen. Verdi will per Tarifvertrag erreichen, dass wie bislang Erkrankungen von bis zu drei Kalendertagen grundsätzlich ohne Attest bleiben können./ceb/DP/nas

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