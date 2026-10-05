Viertes Klopp-Spiel erstmals unter zehn Millionen Zuschauer

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp sind Quoten-Garanten, doch die vierte Partie des neuen Coaches blieb erstmals unter der Zehn-Millionen-Marke. Das 0:0 gegen Griechenland sahen im Durchschnitt 9,736 Millionen Menschen bei RTL .

Die Nullnummer in Thessaloniki kam nach Angaben des Senders auf einen Marktanteil von 40,2 Prozent und war am Sonntagabend klar die Nummer eins in der Publikumsgunst. Die Zahlen der Fußball-Übertragung lagen deutlich über dem "Tatort" in der ARD mit durchschnittlich 5,318 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,7 Prozent.

Die drei vorherigen Spiele der DFB-Auswahl in der Nations League bei RTL, ARD und ZDF hatten jeweils mehr als zehn Millionen Menschen vor den Bildschirm gelockt./mrs/DP/zb

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