Was bewegt die Aktie?

Webull ist ein Broker im weiteren Sinn und stark im Kryptobereich tätig. Die Aktie stieg am Freitag um 4,4 Prozent, weil das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit einer Social-Media-Plattform angekündigt hat. Webull wird dort Cashtag-Partner und verbindet Kurssuche, Diskussionen über Aktien oder Kryptowährungen und den Handel enger miteinander.

Der Mechanismus ist einfach: Wer auf der Plattform ein Börsenkürzel wie AMZN eingibt, bekommt direkt einen Kursverlauf angezeigt. Aus dieser Suche heraus entsteht außerdem ein direkter Übergang zum Handel. Für Webull kann diese Platzierung mehr Sichtbarkeit bringen, weil Nutzer in dem Moment auf Brokerage- und Trading-Infrastruktur treffen, in dem sie sich bereits mit einer Aktie oder Kryptowährung beschäftigen.

Damit geht es vor allem um Reichweite und potenziell aktive Kunden. Mehr Sichtbarkeit kann für Webull mehr Umsatz bedeuten, wenn aus Diskussionen, Beiträgen und Kurssuchen tatsächliche Handelsaktivität entsteht. Genau diese Aussicht hat der Markt am Freitag positiv bewertet. Die Bewegung bleibt allerdings an die Kursmarken gebunden, die der Chart aktuell vorgibt.

Wichtig ist: Die Aktie lag zuletzt bei 7,34 Dollar. Aus diesem Niveau heraus wäre der Weg in Richtung zehn Dollar bereits eine ordentliche Bewegung. Dieser Bereich hat in der Vergangenheit mehrfach eine zentrale Rolle gespielt. Die Aktie lief früher aus dem Bereich um zehn Dollar sehr dynamisch bis auf 80 Dollar, fiel danach aber schnell zurück, verharrte längere Zeit in dieser 10-Dollar-Region und sank später bis auf 4,50 Dollar.

Die neue Partnerschaft liefert damit einen klaren operativen Anlass, aber der Kurs muss die nächsten Kursbereiche erst bestätigen. Der Markt honoriert derzeit die Chance auf mehr Reichweite, mehr Nutzerkontakte und mehr Handelsaktivität. Für eine weitergehende Bewegung zählt jetzt, ob die Aktie über die alte Trendlinie steigen kann.

Charttechnik

Das alte Unterstützungsniveau hat zunächst gehalten. Die Aktie lief am Mittwoch und Donnerstag sauber auf diesen Bereich und zeigte am Freitag eine kleine Erholungsbewegung. Oberhalb der alten Trendlinie hätte der Kurs eine gute Chance auf eine Bewegung in Richtung zehn Dollar. Der Bereich um zehn Dollar bleibt ein wichtiges Widerstandsniveau, weil die Aktie dort bereits mehrfach scheiterte.

Martins Einschätzung

Bei 7,34 Dollar bietet die Webull-Aktie bis zehn Dollar ein interessantes kurzfristiges Szenario, sofern der Kurs über die alte Trendlinie steigt. Ein schneller Anstieg deutlich über zehn Dollar hat zunächst geringe Wahrscheinlichkeit, weil diese Marke mehrfach Widerstand war.