AfD-Politiker Rausch zum Landtagspräsidenten in Magdeburg gewählt

Magdeburg/Berlin, ⁠06. Okt (Reuters) - In Deutschland gibt es erstmals einen Parlamentspräsidenten aus den Reihen der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD. Der Landtag in ‌Sachsen-Anhalt wählte in seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag den AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zu seinem Präsidenten. ⁠Der ⁠35-Jährige kam bei der geheimen Wahl auf 48 der 82 abgegebenen Stimmen, wie das Präsidium mitteilte. Die AfD verfügt nach ihrem Wahlsieg Anfang September über 39 Sitze. ‌Das BSW hatte vor der ‌Wahl angekündigt, für Rausch stimmen zu wollen. Die Partei stellt fünf Sitze im Magdeburger Landtag.

AfD-Wahlsieger ⁠Ulrich Siegmund hat angekündigt, sich im Dezember ‌im Landtag als Kandidat ⁠für das Amt des Ministerpräsidenten zur Wahl stellen zu wollen. Ihm fehlt eine Mehrheit, weil die anderen Parteien keine Koalition ‌mit der ⁠AfD eingehen wollen. Auch das ⁠BSW lehnt eine formelle Zusammenarbeit mit der AfD ab, hat aber angekündigt, sich in einem dritten Wahlgang enthalten zu wollen. Dann würde für die Wahl Ulrichs eine einfache Mehrheit ausreichen. Bis zu einer erfolgreichen Wahl eines neuen Regierungschefs ist Ministerpräsident ⁠Sven Schulze (CDU) geschäftsführend weiter im Amt.

(Bericht von Alexander Ratz und Miranda Murray, redigiert von Thomas ‌Seythal)