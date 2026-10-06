Das Wichtigste in Kürze Mit Scalable Agentic Investing* kannst du dein Depot mit ChatGPT, Claude, Codex oder Grok verbinden und per natürlicher Sprache darauf zugreifen.

Je nach gewählter Zugriffsstufe lassen sich Depotdaten analysieren, Watchlists und Preisalarme verwalten sowie Sparpläne und Orders bearbeiten.

Käufe und Verkäufe führt die KI nicht eigenständig aus: Eine Order muss vor der Übermittlung noch einmal ausdrücklich von dir bestätigt werden.

Die Kehrseite: Der externe KI-Anbieter erhält je nach Nutzung Zugriff auf persönliche Finanzdaten. Zudem können KI-Ausgaben falsch oder unvollständig sein.

Das eigene Depot analysieren, einen Sparplan vorbereiten oder eine Order ändern – und dafür statt mehrerer Menüs einfach einen Satz schreiben. Genau das ist die Idee hinter Agentic Investing von Scalable Capital*. Der Broker öffnet dafür einen Teil seiner Infrastruktur für externe KI-Assistenten.

Das Besondere ist nicht, dass eine KI Fragen zu Aktien beantworten kann. Das können Chatbots längst. Neu ist die direkte Verbindung zum eigenen Scalable-Konto: Der Assistent kann auf freigegebene Depotinformationen zugreifen und bestimmte Aktionen innerhalb des Kontos anstoßen.

Was kann Agentic Investing konkret?

Technische Grundlage ist das Model Context Protocol, kurz MCP. Vereinfacht gesagt ist MCP eine Schnittstelle, über die ein KI-Assistent mit externen Diensten kommunizieren kann. Bei Scalable verbindet diese Schnittstelle den Assistenten mit dem Brokerkonto. Zusätzlich bietet Scalable eine lokal nutzbare Kommandozeilenlösung, die sogenannte CLI, für technisch versierte Nutzer an.

Im Alltag können daraus durchaus praktische Anwendungen entstehen. Du kannst dir beispielsweise die Aufteilung deines Depots anzeigen lassen, einzelne Positionen und ihre Entwicklung analysieren, Transaktionen abrufen oder Marktinformationen zu Wertpapieren abfragen. Auch Watchlists und Preisalarme lassen sich verwalten. Mit entsprechender Freigabe können außerdem Sparpläne verändert sowie Kauf- und Verkaufsorders vorbereitet werden.

Dabei musst du der KI nicht sofort sämtliche Möglichkeiten freigeben. Scalable unterscheidet mehrere Zugriffsstufen:

Zugriff Was ist möglich? Read-only Depot-, Konto- und Marktdaten abrufen Eingeschränkte Änderungen zusätzlich unter anderem Watchlists und Preisalarme verwalten Vollzugriff zusätzlich Sparpläne ändern sowie unterstützte Kauf- und Verkaufsorders ausführen

Die gewählte Zugriffsstufe gilt allerdings für den gesamten MCP-Zugang und damit für alle darüber verbundenen KI-Assistenten und verfügbaren Portfolios. Unterschiedliche Rechte pro Assistent oder Portfolio lassen sich derzeit nicht vergeben.

Kann die KI einfach Aktien kaufen?

Nein. Auch bei Vollzugriff wird eine Kauf- oder Verkaufsorder nicht unmittelbar nach einem Prompt ausgeführt.

Zunächst erstellt der Assistent eine Ordervorschau. Darin werden unter anderem Orderdetails, voraussichtliche Kosten und relevante Hinweise angezeigt. Erst wenn du diese in einem separaten Schritt ausdrücklich bestätigst, wird die Order übermittelt. Die üblichen Prüfungen des Brokers bleiben dabei bestehen. Zahlungen sind über Agentic Investing nicht möglich und müssen weiterhin über Scalable selbst erfolgen.

Das ist ein wichtiger Unterschied zu der Vorstellung eines völlig selbstständig handelnden KI-Agenten. Agentic Investing kann den Weg von der Frage bis zur Transaktion verkürzen – die endgültige Entscheidung bleibt bei dir.

Auch preislich ist die Funktion zunächst unkompliziert: Scalable erhebt für die Nutzung des MCP keine zusätzliche Gebühr. Die normalen Produkt- und Handelskosten gelten weiter. Kosten können allerdings beim Anbieter des verwendeten KI-Assistenten entstehen.

Wo liegen die Risiken?

Gerade weil die Bedienung so einfach wirkt, sollte die Verbindung nicht mit einer Anlageberatung verwechselt werden. Antworten, Einschätzungen und von einer externen KI erzeugte Aktionen können fehlerhaft oder unvollständig sein.

Vor einer Order solltest du deshalb insbesondere Wertpapier, Stückzahl beziehungsweise Betrag, Orderart, Preis und Kosten selbst kontrollieren. Eine überzeugend formulierte KI-Antwort ist kein Beleg dafür, dass ihr Inhalt richtig ist.

Der zweite Punkt betrifft deine Daten. Verbindest du einen Assistenten mit deinem Depot, können je nach Anfrage Informationen wie Depotbestände, Transaktionen oder andere Kontodaten an den jeweiligen KI-Anbieter übertragen werden. Dort gelten dessen Datenschutz- und Nutzungsbedingungen. Trennst du die Verbindung später wieder, verhindert das neue Zugriffe – bereits übertragene Daten werden dadurch aber nicht automatisch beim KI-Anbieter gelöscht.

Auch in Anlegerdiskussionen zeigt sich, dass genau diese Kontrollfrage eine große Rolle spielt. Das neue Angebot trifft sowohl auf Interesse als auch auf Skepsis gegenüber weitreichenden KI-Rechten im Depot. Vertrauen und Zugriffsschutz dürften deshalb für viele Nutzer entscheidend sein.

Für wen kann Agentic Investing interessant sein?

Den größten Mehrwert dürfte die Funktion für Anleger haben, die ohnehin regelmäßig mit ihrem Depot arbeiten und bereits KI-Assistenten nutzen. Wer mehrere Positionen hält, unterschiedliche ETFs vergleichen, Depotdaten auswerten oder wiederkehrende Aufgaben vereinfachen möchte, kann sich einige Klicks und manuelle Auswertungen sparen.

Wer dagegen einmal im Monat einen festen ETF-Sparplan laufen lässt und sein Depot ansonsten kaum anfasst, braucht Agentic Investing nicht unbedingt. Die klassische App erfüllt diesen Zweck weiterhin.

Ein sinnvoller Mittelweg kann deshalb sein, zunächst Read-only zu wählen. Dann kann der Assistent das Depot analysieren, ohne Sparpläne oder Orders verändern zu können. Erst wenn du mit der Funktionsweise vertraut bist, kannst du entscheiden, ob dir zusätzliche Rechte tatsächlich einen Mehrwert bringen.

Für die Wahl eines Brokers ist Agentic Investing* damit kein Ersatz für klassische Kriterien wie Kosten, Handelsplätze, Wertpapierangebot und Bedienbarkeit. Wenn du KI ohnehin intensiv nutzt und dein Depot stärker damit verzahnen möchtest, ist die Schnittstelle aber ein zusätzlicher Punkt, der für ein Scalable-Depot* sprechen kann.

Fazit: Mehr Komfort – aber die Kontrolle bleibt entscheidend

Agentic Investing macht aus einem KI-Assistenten mehr als einen Chatbot über Geldanlage. Durch die direkte Verbindung zum Scalable-Konto kann er auf das eigene Depot eingehen, Auswertungen erstellen und je nach Freigabe konkrete Aktionen vorbereiten.

Gerade darin liegt aber auch das Risiko. Sobald KI mit echten Depotdaten und Handelsfunktionen verbunden wird, haben Fehlinterpretationen andere Folgen als bei einer unverbindlichen Chat-Antwort. Die Bestätigungspflicht vor Orders ist deshalb ein wichtiger Schutzmechanismus – sie ersetzt aber nicht die eigene Kontrolle.

Wer das Konzept ausprobieren möchte, kann mit einem reinen Lesezugriff vergleichsweise vorsichtig beginnen. Für technikaffine Anleger kann Agentic Investing damit ein interessantes Zusatzargument für Scalable sein. Für eine gute langfristige Geldanlage bleibt die KI-Schnittstelle dagegen Werkzeug und Komfortfunktion – nicht der entscheidende Faktor bei der Auswahl eines Depots.