AKTIE IM FOKUS: Aussagen zum 3. Quartal treiben Gea Group auf weiteren Rekord

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussagen der Gea Group vom Vortag haben den Papieren am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. In der Spitze legten sie um eineinhalb Prozent auf 68,50 Euro zu. Am Vortag waren sie in der Spitze bis auf 68,15 Euro geklettert.

Die Indikationen des Anlagenherstellers vor den anstehenden Quartalszahlen liefen auf ein drittes Jahresviertel mit erneut starken Aufträgen hinaus, schrieb Jens-Peter Rieck von MWB Research. Im Schlussquartal könne der Auftragseingang "optisch" schwächer erscheinen nach einem exzeptionell guten Vorjahresquartal. Sollte der Aktienkurs daraufhin fallen, rät der Analyst zu Käufen. Er bestätigte sein Kursziel von 76 Euro und damit seine "Buy"-Einstufung.

Die Analysten von Oddo BHF hoben ihr Kursziel auf 77 Euro an, die von Barclays auf 79 Euro und die der LBBW auf 76 Euro. Alle drei stufen die Papiere des Anlagenbauers positiv ein. Die Experten von JPMorgan hoben ihr Ziel auf 68 Euro an, sehen damit aber kein Potenzial mehr und blieben bei ihrer neutralen Haltung./bek/mis

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