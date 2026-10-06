AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp profitieren von Spekulation um TK Elevator

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von Thyssenkrupp gestützt. Auf Tradegate legten die Aktien um knapp zwei Prozent zu auf 13,965 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Sie waren charttechnisch zuletzt bei 13,50 Euro unterstützt.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.

TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. /bek/mis