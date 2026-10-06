Aktien Europa Schluss: Freundlich - Sinkende Ölpreise geben Auftrieb
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Sinkende Ölpreise, eine Entspannung an den Anleihemärkten sowie rekordhohe Indizes an den US-Börsen sorgten für Entlastung. Die Bereitschaft zu größeren Risiken bleibe jedoch gering, bemerkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. "Die Anleger wollen investiert bleiben, aber nicht mehr jedes Risiko mitnehmen."
Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 6.272,23 Punkten. Außerhalb der Euroregion gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,62 Prozent auf 13.788,93 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 10.541,69 Punkte aufwärts./edh/he
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