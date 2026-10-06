Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne dank Tech-Stärke und Entspannung bei Anleihen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas schwindende Risiken am Anleihemarkt haben am Dienstag dem Dax geholfen. Der deutsche Leitindex schloss 0,77 Prozent im Plus bei 25.449,19 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,38 Prozent auf 30.543,27 Zähler zu.

Der deutsche Aktienmarkt profitierte dabei auch von überwiegend positiven Impulsen aus Asien und den USA. In New York erklommen die viel beachteten Indizes S&P 500 sowie Nasdaq 100 Höchststände. Begründet wurde die freundliche Tendenz an den internationalen Börsen mit einer Entspannung am Ölmarkt sowie mit der anhaltenden Rally der Technologiewerte.

An den europäischen Anleihemärkten gab es Signale der Entspannung. Diese war besonders deutlich in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt, nachdem die wachsenden Staatsschulden und die politische Unsicherheit in Frankreich zuletzt die Renditen hatten stark steigen lassen und im Gegenzug den europäischen Aktienmarkt belastet hatten./la/he