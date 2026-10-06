Aktien New York: Dow im Plus - Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq 100

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Gewinnen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 haben sich die US-Aktienmärkte am Dienstag präsentiert. Marktbeobachtern zufolge setzen immer mehr Anleger darauf, dass die heimischen Unternehmen die Herausforderungen durch die nach wie vor hohen Energiekosten und Zinssätze bewältigen können.

Der Dow Jones Industrial stieg um 0,5 Prozent auf 51.500 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.844 Zählern und gewann zuletzt 0,7 Prozent auf 7.827 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordniveau bei 31.361 Zählern und legte zuletzt um 0,7 Prozent auf 31.283 Punkte zu. Das Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Die Aktien von Nvidia setzten ihren jüngsten Rekordkurs am Dienstag mit einer weiteren Bestmarke fort und stiegen zuletzt um 0,6 Prozent. Damit steuert der KI-Chiphersteller als aktuell teuerstes börsennotiertes Unternehmen der Welt auf eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 6 Billionen Dollar zu.

Die Titel von Constellation Energy gewannen gut 14 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet sichert sich mit einem milliardenschweren Vertrag Atomstrom des AKW-Betreibers, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken.

Für die Anteilscheine von Borgwarner ging es um 4,6 Prozent aufwärts. Sie wurden von Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft. Dabei verwies die US-Bank auf die fortgesetzt deutliche Nachfrage nach Verbrennungs- und Hybridmotoren und sieht darin Positives für die weiteren Aussichten des Automobilzulieferers.

Die Aktien von Option Care Health sprangen um 33 Prozent auf 31,05 Dollar hoch. Die Finanzinvestoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice wollen den Anbieter von Infusionsdienstleistungen für 32,05 Dollar je Aktie übernehmen, was einem Unternehmenswert von rund 5,8 Milliarden Dollar entspräche. McKesson-Titel legten leicht zu./edh/he