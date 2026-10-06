Was bewegt die Aktie?

AMD steht weiter im Zentrum des starken Trends bei Halbleiteraktien. Die Aktie zählt aktuell zu den stärksten Werten im S&P 500 und hat vor zwei Tagen ein neues Allzeithoch erreicht.

Der wichtigste Treiber bleibt das Rechenzentrumsgeschäft. AMD rechnet dort für das nächste Jahr mit mindestens einer weiteren Umsatzverdoppelung. Diese Aussage bekommt zusätzlich Gewicht durch große Kunden im KI-Bereich: Anthropic will KI-Chips der nächsten Generation von AMD mit einer Leistung von bis zu zwei Gigawatt nutzen. Meta und Open AI werden ebenfalls im Multigigawatt-Bereich genannt.

Bei den KI-GPUs ist sogar eine Verdreifachung des Umsatzes möglich. Dafür sprechen zwei Faktoren aus der aktuellen Erwartung: AMD kann durch die ausgeweitete Produktion deutlich höhere Stückzahlen verkaufen, und für 2027 steht eine Verdoppelung der abgesetzten Mengen im Raum. Parallel dazu könnten die Verkaufspreise um rund 40 Prozent steigen. Zusammen ergibt sich daraus das Szenario einer Verdreifachung.

Im besten Szenario liegt der KI-Umsatz bis 2030 bei rund 160 Milliarden Dollar. Einschließlich Server-CPUs käme AMD im Rechenzentrum auf mehr als 220 Milliarden Dollar Umsatz. Damit bleibt die Wachstumsstory sehr kräftig und reicht über einzelne Produktlinien hinaus.

Die Bewertung wirkt auf den ersten Blick hoch: Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 57. Gleichzeitig steht dem ein PEG Ratio von 0,86 gegenüber. Dieses Verhältnis zeigt, dass das Wachstum die hohe Bewertung stützt.

Charttechnik

Das Chartbild bleibt sehr stark. AMD hat eine fallende Trendlinie dynamisch überwunden, diese anschließend in einer bullischen Konsolidierung getestet und danach erneut nach oben ausgebrochen. Zuletzt folgte eine Wimpelkonsolidierung mit einem weiteren Ausbruch nach oben.

Martins Einschätzung

AMD bleibt für mich ein klarer Wachstumswert im KI- und Rechenzentrumsbereich. Solange die Umsatzdynamik bei KI-GPUs und Servern so stark bleibt, hat die Aktie weiter Platz nach oben.