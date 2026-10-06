AMD will Chip-Produktion kräftig ausweiten

Reuters · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

Taipeh, 06. ⁠Okt (Reuters) - Der US-Halbleiterhersteller AMD reagiert auf die hohe Nachfrage nach Computerchips mit einer Ausweitung der Produktion. "Wir haben unser Angebot 2026 bereits gesteigert und werden es ‌2027 noch einmal deutlich erhöhen", sagte Konzernchefin Lisa Su am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Taipeh. Ihr ⁠Besuch in ⁠Taiwan diene dazu, sich bei den Auftragsfertigern TSMC und Foxconn entsprechende Kapazitäten zu sichern. Sie arbeite zudem eng mit den südkoreanischen Konzernen Samsung und SK Hynix zusammen, um die Versorgung mit ‌Speicherchips sicherzustellen. Diese sind derzeit weltweit knapp. ‌Su will in den kommenden Tagen nach Südkorea reisen.

Auf die Frage, ob sich AMD am Bau eines ⁠möglichen neuen TSMC-Werks im US-Bundesstaat Texas beteiligen würde, antwortete Su ‌nicht direkt. "Die Nachfrage wird ⁠in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch sein. Deshalb brauchen wir mehr Kapazitäten für die Produktion hochmoderner Wafer." Ihr Unternehmen plane derzeit drei ‌bis fünf Jahre voraus.

AMD ⁠ist der weltweit zweitgrößte ⁠Anbieter von KI-Hochleistungsprozessoren hinter Nvidia. Das US-Unternehmen profitiert davon, dass Abnehmer nach Alternativen zum Weltmarktführer suchen. In den vergangenen Monaten eilte AMD dank des Booms beim Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) von Rekordergebnis zu Rekordergebnis.

(Bericht von Wen-Yee Lee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AMD
Nvidia
Intel
TSMC (ADR)
Dell
Qualcomm
Samsung Electronics
GlobalFoundries

Das könnte dich auch interessieren

Taiwanisches Unternehmen
KI-Boom verhilft Foxconn zu erneutem Umsatzsprunggestern, 09:46 Uhr · Reuters
Foxconn-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Haus29. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Aktien New York Ausblick
Wall Street durchmischt erwartet - Euroländer trüben Stimmunggestern, 12:27 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen