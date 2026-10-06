ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Fraport auf 'Underweight'; Ziel runter auf 57 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte für den Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlich wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Union Pacific: Norfolk-Southern-Integration strukturiert das US-Frachtnetz um!heute, 07:30 Uhr · DZ BANK
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 9 Euroheute, 07:35 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel 16 Eurogestern, 15:20 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
PlusTrader-Spiel 2026
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
PlusMehr als KI-Spekulation
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026