ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Lufthansa auf 'Market-Perform' - Ziel 9 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Lufthansa-Aktie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Mit Blick auf die deutsche Fluggesellschaft sieht er die Jahresziele betreffend Risiken./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTC

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