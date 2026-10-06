ANALYSE-FLASH: Goldman startet Hensoldt mit 'Neutral' - Ziel 85 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hensoldt mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikkonzern biete eine fokussierte Investmentmöglichkeit in die zunehmenden europäischen Rüstungsausgaben mit etablierten Positionen in seinen Geschäftsbereichen, schrieben die Analysten in ihrer Ersteinschätzung vom Dienstag. Die Bewertung der Aktie spiegele indes ein im Großen und Ganzen ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis wider./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hensoldt

Das könnte dich auch interessieren

Europäischen Rüstungsbranche
BofA-Analyse zu Rüstung belastet Renk und treibt Hensoldt an01. Okt. · dpa-AFX
Jemand bedient eine Drohne.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen