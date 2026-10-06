ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nordea auf 20,60 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea vor der Berichtssaison der nordischen Banken von 20,10 auf 20,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Deren Aktien würden trotz eines weitgehend vergleichbaren Gewinnwachstums weiterhin mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das etwa 20 Prozent über dem ihrer Wettbewerber in der Europäischen Union liege, schrieb Alexander Demetriou in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er bleibe daher selektiv, wobei Nordea wegen der sich verbessernden Eigenkapitalrendite, der Positionierung im Hinblick auf eine Erholung in Schweden und des Potenzials für eine Kurserholung seine einzige Kaufempfehlung sei./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 12:00 / ET

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