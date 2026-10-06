ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBWgestern, 08:50 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
ROUNDUP: Schneider Electric übernimmt Softwarespezialist PTC - Aktie fälltgestern, 08:31 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
PlusTrader-Spiel 2026
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
PlusMehr als KI-Spekulation
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 04.10.2026