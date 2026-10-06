ANALYSE-FLASH: RBC hebt Rio Tinto auf 'Sector Perform' und senkt Kursziel

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NEW YORK (dpa-AFX) - RBC hat Rio Tinto in einem Ausblick auf das dritte Quartal von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6600 auf 6500 Pence gesenkt. Das Angebot der Minen habe sich im bisherigen Jahresverlauf trotz Störungen wie dem Nahostkonflikt oder Wetterkatastrophen als recht widerstandsfähig erwiesen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Einhaltung der wichtigsten Produktionsziele scheine überwiegend möglich, auch hinsichtlich der Kosten. Da sei zwar wegen Treibstoffkosten oder Verbrauchsmaterialien mit Werten am oberen Ende der Prognosespannen zu rechnen, gravierende Kostenexplosionen seien aber nicht zu erwarten. Für Rio Tinto rechnet der Analyst mit Blick auf Eisenerz mit einem nun geringeren Abwärtsrisiko für die Jahresziele./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:45 / EDT

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