APA ots news: 17. FMA-Aufsichtskonferenz: "Europes Financial Future:...

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

APA ots news: 17. FMA-Aufsichtskonferenz: "Europes Financial Future: Sovereignty and Resilience"

Europas Aufsichts-Elite diskutiert in Wien über Resilienz,  
Wettbewerbsfähigkeit und strategische Souveränität des 
europäischen Finanzmarktes 

Wien (APA-ots) - Die Zukunft des europäischen Finanzsystems in einem von  
geopolitischen Spannungen, technologischem Wandel und strukturellen 
Umbrüchen geprägten Umfeld ist Thema der diesjährigen 17. 
Aufsichtskonferenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). 
Europas Aufsichts-Elite, Notenbanker:innen, und Top-Manager:innen der 
heimischen Finanzwirtschaft diskutieren am heutigen Dienstag vor rund 
700 Teilnehmer:innen im Vienna Congress und Convention Center unter 
dem Titel "Europes Financial Future: Sovereignty and Resilience" 
zentrale Fragen der nationalen und internationalen Finanzmärkte und 
ihrer Regulierung und Aufsicht. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Europa seine wirtschaftliche 
und finanzielle Handlungsfähigkeit stärken kann, indem es zugleich 
seine Offenheit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft 
weiterentwickelt. Resilienz und strategische Souveränität sind dabei 
zentrale Voraussetzungen für einen erfolgreichen europäischen 
Finanzmarkt. Eine wirksame Aufsicht spielt eine Schlüsselrolle, um 
Stabilität zu sichern, Vertrauen zu stärken und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. 

"Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit sind keine Gegensätze . Im 
Gegenteil: Das eine bedingt das andere", sagt Mariana Kühnel, 
Vorständin der FMA . "Europa braucht starke und widerstandsfähige 
Finanzmärkte, um Innovation, Infrastruktur, Digitalisierung und 
Wachstum finanzieren zu können. Gleichzeitig müssen wir Resilienz 
heute breiter denken als früher: Sie umfasst nicht nur Kapital und 
Liquidität, sondern auch Cyberresilienz, technologische 
Handlungsfähigkeit und den Umgang mit geopolitischen Risiken." 

Die zentrale Herausforderung Europas ist dabei nicht ein Zuviel 
an Regulierung, sondern ein Zuwenig an europäischer Integration: die 
nach wie vor bestehende Fragmentierung seiner Finanzmärkte. Während 
europäische Banken heute stark kapitalisiert, profitabel und deutlich 
widerstandsfähiger als vor der globalen Finanzkrise sind, verhindern 
nationale Barrieren, unterschiedliche Rahmenbedingungen und 
unvollständige Integrationsschritte noch immer, dass die Bankenunion 
und der einheitliche Markt ihr volles Potenzial entfalten können. 

Helmut Ettl , Vorstand der FMA, betont die Bedeutung der 
europäischen Integration: "Europa wird die Herausforderungen der 
kommenden Jahre nicht meistern, indem es schwächer wird, sondern 
indem es stärker wird. Durch mehr Vertrauen, mehr Zusammenarbeit und 
starke Institutionen. Die Vollendung der Bankenunion, die stärkere 
Integration der Kapitalmärkte und der Abbau verbliebener 
Fragmentierung sind daher keine technischen Detailfragen, sondern 
zentrale Voraussetzungen für Europas Resilienz und 
Wettbewerbsfähigkeit." 

Themen der Konferenz sind Europas Rolle im globalen Finanzsystem 
, digitale Transformation und Innovation , die Zukunft der 
Europäischen Bankenunion sowie effektive Aufsicht und Enforcement . 
Diskutiert werden unter anderem die Weiterentwicklung der Savings and 
Investments Union, die Vollendung der Bankenunion, die Auswirkungen 
von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf den Finanzsektor 
sowie die Bedeutung von Aufsicht und Rechtsdurchsetzung für Vertrauen 
und Finanzmarktstabilität. 

Die Keynotes halten die Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Finanzen, Barbara Eibinger-Miedl , der Vorsitzende der Europäischen 
Bankenaufsichtsbehörde François-Louis Michaud sowie der Gouverneur 
der Oesterreichischen Nationalbank, Martin Kocher . 

Auf der Liste der internationalen Gäste stehen neben Michaud die 
Vorsitzende des EZB-Aufsichtsgremiums Claudia Buch , EZB- 
Direktoriumsmitglied Frank Elderson sowie Sharon Donnery , EZB- 
Mitglied des Aufsichtsgremiums, Rikke-Louise Ørum Petersen, 
Exekutivdirektorin der europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA, 
sowie das Vorstandsmitglied des Europäischen Abwicklungsmechanismus 
Karen Braun-Munzinger . 

Der Vorsitzende der polnischen Finanzmarktaufsichtsbehörde KNF, 
Jacek Jastrzbski , die stellvertretende Gouverneurin der kroatischen 
Zentralbank, Sandra valjek, und die Gouverneurin der Zentralbank von 
Montenegro, Irena Radovi, runden die internationale 
Aufsichtsperspektive ab. 

Aus der Finanzwirtschaft werden Peter Bosek (Erste Group), 
Michael Höllerer (Raiffeisen Bank International), Andreas 
Brandstetter (UNIQA), Enver Sirui (BAWAG), Lukas Enzersdorfer- 
Konrad (Bitpanda), Annalisa Usardi (Amundi) sowie Gernot Mittendorfer 
(Trade Republic) als Diskutant:innen erwartet. Wissenschaftlicher 
Input kommt von Universitätsprofessorin Susanne Kalss ( 
Wirtschaftsuniversität Wien), sowie vom Policy-Experten Nicolas Véron 
(Bruegel und Peterson Institute for International Economics). 

Die FMA-Aufsichtskonferenz hat sich in den vergangenen Jahren als 
zentrale Plattform für den Austausch zwischen Aufsicht, Politik, 
Wissenschaft und Finanzwirtschaft etabliert und zählt zu den 
wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art im deutschsprachigen Raum. 

Für Helmut Ettl wird es die letzte Aufsichtskonferenz als FMA- 
Vorstand sein, da er nach über 18 Jahren an der Spitze der Behörde 
per 1.11.2026 als Exekutivdirektor zum Internationalen Währungsfonds 
nach Washington geht. Als sein Nachfolger an der Seite von Vorständin 
Mariana Kühnel wurde Oliver Schütz bestellt. Schütz ist derzeit 
Bereichsleiter Bankenabwicklung in der FMA. 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0031    2026-10-06/09:05
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauftheute, 07:01 Uhr · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannendgestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 04.10.2026
Unter der Oberfläche ist der Markt schon ausverkauft04. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen