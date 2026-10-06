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APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft zeigt gemischtes Bild im ersten Halbjahr

Leistungsbilanz trotz schwächelnder Exporte weiter im Plus -  
heimische Finanzbranche verstärkt Auslandsinvestitionen 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht  
die aktuellen 
Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für Österreich. In den 
ersten sechs Monaten 2026 nahm der Einnahmenüberschuss ( 
Leistungsbilanzsaldo) aus dem Handel mit Gütern, 
Wirtschaftsdienstleistungen, dem Reiseverkehr und internationalen 
Einkünften um 2,2 auf 6,9 Mrd EUR ab. Das entspricht einem Rückgang 
um einen Prozentpunkt auf 2,6 % des BIP. Im Kapitalverkehr mit dem 
Ausland ist jedoch die heimische Finanzbranche auf Expansionskurs. 
Die österreichischen Direktinvestitionen wuchsen im ersten Halbjahr 
2026 um 27,7 Mrd EUR, hauptsächlich durch Unternehmensübernahmen von 
Banken und Versicherungen. 

"Im wirtschaftlich schwierigen Umfeld von 2026 zeichnet sich ab, 
dass Österreich weiterhin ein Plus in der Leistungsbilanz erzielt. 
Mit 6,9 Mrd EUR bzw. 2,6 % des BIP fiel dieses jedoch geringer aus 
als im Vergleichszeitraum 2025. Im Güterhandel und im Austausch von 
Wirtschaftsdienstleistungen blieb die Entwicklung der Exporterlöse 
bislang hinter jener der Ausgaben für Importe zurück. Die 
Tourismuseinnahmen stiegen hingegen deutlich, jedoch hauptsächlich 
getrieben von der Preisentwicklung in Hotellerie und Gastronomie", 
unterstreicht Regina Fuchs, Direktorin der Hauptabteilung Statistik 
in der OeNB. 

Die Einnahmen aus dem für Österreich wichtigen internationalen 
Reiseverkehr haben zwischen Jänner und Juni 2026 - das umfasst die 
Hauptmonate im Wintertourismus, Oster- und Pfingstferien bzw. 
Sommervorsaison - pro gezählter Übernachtung um durchschnittlich 5 % 
zugenommen und kletterten insgesamt auf 13,9 Mrd EUR. Die 
durchschnittliche Inflation in Beherbergung und Gastronomie betrug im 
selben Zeitraum rund 4,8 %. Damit ist der Anstieg der 
Tourismuseinnahmen pro Übernachtung nahezu vollständig auf die 
Preisentwicklung zurückzuführen und nicht auf höhere Ausgaben der 
ausländischen Gäste in Österreich. 

Österreichs Direktinvestitionen im Ausland haben hingegen in der 
ersten Jahreshälfte 2026 mit einem Zuwachs von 26,7 Mrd EUR deutlich 
an Fahrt aufgenommen (erstes Halbjahr 2025 5,1 Mrd EUR). Der 
überwiegende Teil entfiel dabei auf Investitionen der heimischen 
Finanzbranche in ausländische Banken und Versicherungen. Ein 
bedeutender Geschäftsfall war etwa die Übernahme wesentlicher Anteile 
an polnischen Banken durch die Erste Group, die bisher größte 
Direktinvestition einer österreichischen Bank im Ausland. 

Begriffserläuterungen 

Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB 
(auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen ( 
Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland. 

Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der 
Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen 
Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl. 
Reiseverkehr, Einkommen). 

Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische 
Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der 
Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen) 
als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0043    2026-10-06/09:48
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