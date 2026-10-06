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APA ots news: S&P passt Rating von Kommunalkredit an; NPL-Abbau schneller als geplant

Rating auf BBB- mit stabilem Ausblick herabgestuft; schneller  
als erwarteter NPL-Abbau, starke Kapitalisierung und solide 
Kosteneffizienz unterstützen positive Entwicklung 

Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter  
www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/ratings verfügbar. 

S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten-Rating der 
Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") um eine Stufe von "BBB" 
auf "BBB-" herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil 
angehoben. S&P begründet die Ratingmaßnahme mit der Erwartung, dass 
sich die künftige Profitabilität der Bank stärker an jener 
vergleichbarer Institute orientieren wird, und hat daher den 
bisherigen Ratingaufschlag von einer Stufe, der die 
überdurchschnittliche Ertragskraft der Bank gegenüber vergleichbaren 
Instituten widerspiegelte, aufgehoben. 

Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass 
Kommunalkredit die notleidenden Kredite (Non-Performing Loans, NPLs) 
bis 2028 weiter auf rund 3,5 % des Portfolios reduzieren, 
gleichzeitig die Profitabilität wiederherstellen und weiterhin starke 
Kapitalquoten aufweisen wird. 

Die erhöhte NPL-Quote der Bank war in der Vergangenheit vor allem 
auf Engagements im Glasfasersektor zurückzuführen, der insgesamt vor 
Herausforderungen stand. S&P würdigte den schneller als erwarteten 
NPL-Abbau der Bank, ihre starke Kapitalisierung und solide 
Kosteneffizienz. Die Bewertung von Kapital und Ertragskraft bleibt 
mit "sehr stark" unverändert. S&P prognostiziert bis 2028 eine 
risikoadjustierte Kapitalquote von 17,5 % bis 18,5 % und damit 
deutlich über dem für diese Bewertung maßgeblichen Schwellenwert von 
15 %. Auch die Bewertungen der Risikoposition sowie von 
Refinanzierung und Liquidität der Kommunalkredit bleiben unverändert. 
Zur Jahresmitte 2026 wies die Bank auf Einzelinstitutsebene eine Tier 
-1-Kapitalquote von 16,9 % aus. 

Zwtl.: Verbesserung der Asset-Qualität schneller als geplant 

Das Management von Kommunalkredit hat einen umfassenden Plan zum 
Abbau belasteter Vermögenswerte durch aktives Portfoliomanagement 
umgesetzt. Die Maßnahmen umfassen Restrukturierungen, die aktive 
Betreuung einzelner Engagements sowie ausgewählte Asset-Verkäufe mit 
dem Ziel, das Asset-Qualitätsprofil der Bank nachhaltig zu 
verbessern. 

Infolgedessen hat Kommunalkredit ihr Portfolio an notleidenden 
Krediten weiter reduziert. Per August 2026 verbesserte sich die 
Brutto-NPL-Quote von 6,8 % auf 5,9 %, während die Netto-NPL-Quote von 
6,0 % auf 5,1 % zurückging. Beide Quoten liegen bereits unter den 
Zielwerten der Bank für das Jahresende und bestätigen damit, dass der 
NPL-Abbau schneller als erwartet voranschreitet. 

Zwtl.: Rekord-Neugeschäft und weiterhin starke Margen 

Die spezialisierte Positionierung der Kommunalkredit im 
Infrastruktur- und Energiebereich, die tiefgehende Sektor Expertise 
mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe 
Transaktionen verbindet, unterstützt attraktive risikoadjustierte 
Renditen. Die Nachfrage in den Zielmärkten der Bank bleibt stark und 
die Transaktionspipeline robust. 

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Kommunalkredit mit einem 
Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (EUR 1,1 Mrd. 
einschließlich Public Finance) einen neuen Rekord für ein erstes 
Halbjahr. Dies entspricht einem Anstieg von rund 60 % gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum. Mit 27 abgeschlossenen Transaktionen wurde 
ebenfalls ein Rekordwert erreicht (+50 %). Die Bank erzielte 
weiterhin hohe Margen in ihrem Neugeschäft. 

Auch die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert. Für 
2026 wird eine Cost-Income-Ratio (CIR) von rund 43 % erwartet, was 
die anhaltende Kostendisziplin widerspiegelt. 

Zwtl.: Zunehmend diversifizierte Ertragsbasis 

Die Ertragsbasis der Bank verbreitert sich über das traditionelle 
Kreditgeschäft hinaus. ECA-Geschäft (Exportförderungsgeschäft) und 
Advisory leisten einen wachsenden Beitrag zur Profitabilität. Weitere 
Initiativen, darunter Project Development und Asset Management, 
sollen das Ertragswachstum und die Diversifizierung künftig 
zusätzlich unterstützen. 

Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit, 
erklärt: 

"Wir haben den Abbau von Risiken in unserem Portfolio bewusst 
beschleunigt und die damit verbundenen kurzfristigen Auswirkungen auf 
die Profitabilität in Kauf genommen. Die NPLs gehen schneller als 
geplant zurück, das Neugeschäft liegt auf Rekordniveau und unsere 
Kapitalposition bleibt sehr stark. Unsere aktuelle Profitabilität 
spiegelt diese bewussten Maßnahmen wider." 

"Unsere spezialisierte Expertise, die starke Kundennachfrage und 
unsere robuste Pipeline ermöglichen es uns, selektiv zu bleiben und 
uns auf Transaktionen mit einem angemessenen Verhältnis von Risiko 
und Ertrag zu konzentrieren. Gleichzeitig verbreitern wir unsere 
Ertragsbasis und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Technologie und operative Infrastruktur." 

Über Kommunalkredit 
Kommunalkredit ist eine europäische Infrastruktur- und Energiebank 
mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In den 
Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, 
Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle 
Infrastrukturprojekte für Kommunen. So stärkt sie die Resilienz 
Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die grüne sowie 
industrielle Transformation voran. Die Bank ist auf komplexe Mid- 
Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet Advisory, 
Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten 
Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen. 
Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen 
in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank 
ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf 
Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr 
als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at | 
LinkedIn 

Rückfragehinweis: 
   Kouchnirenko Liviu 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Investor Relations 
   P +43131631415 
   M L.Kouchnirenko@kommunalkredit.at 
    
   Marcus Mayer 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   P +43 1 31631 593 
   M communication@kommunalkredit.at 

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OTS0176    2026-10-06/16:43
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