Wienerberger kappt erneut die Prognose

(Reuters) - Der österreichische Baustoffkonzern Wienerberger senkt wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose. Im dritten Quartal sei der saisonale Aufschwung der Bautätigkeit nach ‌der Sommerpause im September weniger ausgeprägt ausgefallen als erwartet, teilte der Ziegelhersteller am Dienstag mit.

⁠Für das ⁠Geschäftsjahr 2026 werde nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 640 bis 650 Millionen Euro erwartet. Erst im Juli hatte das Management seine Ergebnisprognose auf rund 700 Millionen Euro gesenkt, nachdem ‌ursprünglich ein Ebitda von über ‌800 Millionen Euro angepeilt worden war. Die schwache Entwicklung im Neubaugeschäft, insbesondere in den USA, Kanada ⁠und Großbritannien, setzt dem Konzern zu.

Für das dritte ‌Quartal rechnet Wienerberger bei ⁠einem Umsatz von rund 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro mit einem Ebitda von etwa 170 bis 180 Millionen Euro. "Um die Rentabilität ‌von Wienerberger zu ⁠stärken, die Verschuldung im Hinblick ⁠auf unser Ziel der finanziellen Disziplin zu senken und die Kapitalrendite zu steigern, haben wir die Beschleunigung und Intensivierung der laufenden Maßnahmen zur Kostenoptimierung eingeleitet", erklärte Interimschef Gerhard Hanke.

Mitte August hatte der langjährige Chef Heimo Scheuch aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter niedergelegt. Hanke ⁠soll Wienerberger nun führen, bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden ist.