Was bewegt die Aktie?

Wells Fargo zeigte zuletzt eine deutliche Bewegung nach oben. Die Aktie startete mit einem Gap, gab im Tagesverlauf einen Teil dieses Anstiegs wieder ab und beendete den Handel mit einem Plus von 1,2 Prozent. Der Auslöser lag bei Morgan Stanley: Die Bankanalysten stuften Wells Fargo von Equal Weight auf Overweight hoch und machten die Aktie zu einem Top-Pick im Bankensektor.

Das neue Kursziel liegt bei 102 Dollar. Aus der jüngsten Korrektur lässt sich jedoch ein höheres Ziel ableiten. Diese Bewegung führte bis auf 78 Dollar zurück. Daraus ergibt sich eine Projektion in den Bereich um 106 Dollar. Zusätzlich liegt bei 98 Dollar ein altes Hoch. Damit wirkt der Bereich zwischen 100 und 106 Dollar als naheliegende Zielzone.

Beim aktuellen Kurs um 81 bis 82 Dollar ergibt sich ein Kurspotenzial von mehr als 20 Prozent. Auf der Unterseite bietet das Niveau um 72 Dollar eine sinnvolle Begrenzung. Ein Trade mit Stopp im Bereich von 72 Dollar und einem Ziel um 100 Dollar kommt damit auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von etwa zwei zu eins.

Die fundamentale Erwartung hinter der Hochstufung ist eine bessere Ertragslage und höhere Profitabilität. Die positiven Effekte aus der Aufhebung der regulatorischen Bilanzobergrenze sollen sich ab 2027 weiter verstärken. Morgan Stanley erwartet zudem zwei weitere Zinsanhebungen der Fed. Diese wären eine wichtige Bedingung dafür, dass die Nettozinsmarge steigt.

Auch die Rendite auf das materielle Eigenkapital, die ROTCE, soll zulegen. Für die zweite Jahreshälfte 2027 steht ein Anstieg von 17 auf 18 Prozent im Raum. Wells Fargo arbeitet weiter an einer umfassenden Neuausrichtung des operativen Geschäfts. Der Kursverlauf der vergangenen drei Jahre spricht dafür, dass dieser Prozess Fortschritte macht: Die Aktie gewann in diesem Zeitraum mehr als 100 Prozent.

Charttechnik

Charttechnisch sieht die jüngste Korrektur abgeschlossen aus. Das Muster zeigt eine fünfwellig verlaufene Abwärtsbewegung. Nach einer ersten Aufwärtswelle könnte eine Korrektur folgen, bevor eine weitere Aufwärtswelle in Richtung über 90 Dollar läuft. Darüber bleibt die Zone um 100 bis 106 Dollar das stärkere Ziel.

Martins Einschätzung

Ich würde bei Wells Fargo eher mit dem Ziel von 106 Dollar arbeiten als mit 102 Dollar. Entscheidend bleibt die Absicherung im Bereich um 72 Dollar. Solange diese Marke hält, ist das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv.