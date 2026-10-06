Einem Bericht zufolge

KI-Firma Deepseek erhält zwölf Milliarden Dollar Kapital

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Quelle: LookerStudio/Shutterstock.com
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(Reuters) - Der chinesische KI-Entwickler Deepseek wird bei seiner zweiten Finanzierungsrunde einem Medienbericht zufolge wohl mehr Geld einnehmen als zunächst geplant. ‌Investoren wollten dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwareunternehmen umgerechnet mindestens 10,65 Milliarden Euro bereitstellen, ⁠meldete ⁠die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Dieser Betrag könnte auf bis zu 13,31 Milliarden Euro steigen. Deepseek hatte ursprünglich eine Kapitalspritze von 6,66 Milliarden Euro angestrebt.

Der ‌Batterie-Hersteller CATL und der Technologiekonzern ‌Tencent gehörten zu den größten Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde, hieß es weiter. Keines der ⁠drei genannten Unternehmen war zunächst für eine ‌Stellungnahme zu erreichen.

Deepseek hatte ⁠vor einigen Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt, weil das Startup ein leistungsfähiges KI-Modell zu einem Bruchteil der bis ‌dahin üblichen Kosten ⁠entwickelt hatte. Zudem benötigt ⁠die Software deutlich weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Vor einigen Wochen veröffentlichte das Unternehmen seine neueste KI-Version. Darüber hinaus entwickelt es eine Programmierumgebung für die KI-Prozessoren des Technologiekonzerns Huawei.

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