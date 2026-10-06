Bund will vier weitere Meko-Fregatten für 5,6 Milliarden Euro kaufen

Berlin, 06. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung will vier weitere Fregatten der Klasse Meko A-200 für die Marine beschaffen und dafür rund 5,6 Milliarden Euro ausgeben. Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll der Beschaffung an diesem Donnerstag zustimmen. Dies geht aus ‌einer Vorlage des Finanzministeriums für das Gremium hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag. Eine Billigung gilt als sicher. Es handelt ⁠sich um ⁠die zweite Tranche von Schiffen dieses Typs, die bei der Thyssenkrupp-Tochter TKMS in Kiel gebaut werden. Vier Fregatten sind bereits in Auftrag gegeben. Die erste Fregatte soll 2029 einsatzbereit sein. Der Bau der neuen Tranche wird Anfang der 2030er-Jahre folgen und soll den Dokumenten zufolge ‌bis 2035 abgeschlossen sein.

Der reine Bauvertrag für ‌die Schiffe fünf bis acht hat ein Volumen von rund 5,3 Milliarden Euro. Inklusive Projektunterstützung und einer Managementreserve beläuft sich der Gesamtfinanzbedarf für die zweite ⁠Tranche auf die genannten 5,6 Milliarden Euro. Die erste Tranche über vier ‌Fregatten hatte inklusive Entwicklungsleistungen rund 6,3 ⁠Milliarden Euro gekostet. Der Gesamtauftrag für alle acht Schiffe summiert sich damit auf rund 11,6 Milliarden Euro. Zusätzlich rechnet der Bund mit Nutzungskosten von rund 1,55 Milliarden Euro für die ‌vier neuen Schiffe bis zum Jahr ⁠2045.

Mit dem Kauf der Meko-Fregatten zieht ⁠die Regierung die Konsequenz aus dem gescheiterten Rüstungsprojekt Fregatte F126. In der Vorlage wird die Beschaffung als "zeitlich unabweisbar" bezeichnet, da die Angebotsfrist für die Option Ende 2026 ausläuft. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte das F126-Vorhaben mit der niederländischen Werft Damen wegen massiver Verzögerungen und einer Kostenexplosion gestoppt. Damen fordert von der Bundesrepublik deswegen rund 4,7 Milliarden Euro. Die Werft wirft der Regierung Vertragsbruch vor und macht ⁠sie für die Verzögerungen selbst verantwortlich.

(Bericht von Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)