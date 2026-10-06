Dax gewinnt an Fahrt - Trotz Auftragseinbruch der Industrie

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠06. Okt (Reuters) - Nach dem vorsichtigen Wochenstart schalten Dax-Anleger einen Gang hoch. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Dienstag um 0,5 Prozent auf 25.390 ‌Punkte, nachdem er sich am Montag kaum verändert gezeigt hatte. Damit folgte der Dax der Technologie-Rally ⁠an ⁠der Wall Street. "Da die heutige Agenda kaum neue Impulse bereithält, dürfte das Duell zwischen Technologieaktien und Anleiherenditen den Handel bestimmen", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Noch gewinnt die ‌KI-Euphorie diesen Zweikampf." Je attraktiver ‌die Renditen am Anleihemarkt werden, desto höher liege jedoch die Messlatte für weitere Kurssteigerungen bei Aktien.

Gegenwind lieferten ⁠Konjunkturdaten. Der Wegfall großer Rüstungsaufträge hat der deutschen ‌Industrie im August einen ⁠unerwartet heftigen Auftragseinbruch eingebrockt. Das Neugeschäft schrumpfte um 10,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit so stark wie seit Jahresbeginn ‌nicht mehr, wie ⁠das Statistische Bundesamt mitteilte. Bei ⁠den Einzelwerten gab Fraport nach einer Herabstufung um bis zu 2,8 Prozent nach. Die Titel von Wienerberger büßten rund vier Prozent ein, nachdem der österreichische Baustoffkonzern wegen der schleppenden Baukonjunktur erneut seine Ergebnisprognose gesenkt hatte.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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