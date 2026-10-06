Dax höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

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Frankfurt, 06. ⁠Okt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Bereits am Montag war der deutsche Leitindex mit ‌25.254 Punkten leicht fester aus dem Handel gegangen. Sorgen über die französische Haushaltslage hatten dagegen den Euro ⁠zeitweise auf ⁠ein 17-Monats-Tief gedrückt. An der Wall Street hievten unterdessen die großen Tech-Schwergewichte den US-Technologieindex Nasdaq auf ein frisches Rekordhoch. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten und ‌Reden von hochrangigen Notenbankern, die neue ‌Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung geben könnten.

• Am Morgen stehen die deutschen Auftragseingänge für die Industrie im Fokus. ⁠Zudem werden Einkaufsmanagerindizes für das deutsche Baugewerbe veröffentlicht sowie ‌die Einzelhandelsumsätze für die Euro-Zone.

• ⁠Der finnische Notenbankchef und EZB-Ratsvertreter Olli Rehn will sich zur Konjunktur und Geldpolitik im Euroraum äußern. Zudem stehen Reden von mehreren Mitgliedern der ‌US-Notenbank Fed an.

• Auf ⁠Unternehmensseite könnte Porsche für Impulse ⁠sorgen. Der Sportwagenbauer lädt zu einem Medientag. Darüber hinaus treffen sich die Chefs der weltgrößten Öl- und Gaskonzerne auf dem Energy Intelligence Forum in London.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.254,21

EuroStoxx50 6.242,14

EuroStoxx50-Future 6.255,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.267,90 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.773,95 +0,7%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 70.477,19 +0,8%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 24.228,47 +0,8%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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