Dax legt nach der ersten Handelsstunde deutlich zu

Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt lässt der Leitindex Dax am Dienstag Gewinne folgen. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend positiv. In New York hatte am Vortag der technologielastige Nasdaq 100 ein Rekordhoch erklommen.

Dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August überraschend deutlich eingebrochen war, trübte die Stimmung nicht. Denn der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht allerdings vor allem auf den Einbruch bei Rüstungs-Großaufträgen zurück. Bereinigt um den Wert von Großbestellungen lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des Vormonats.

Nach der ersten Handelsstunde auf Xetra stieg der Dax um 0,8 Prozent auf 25.462 Punkte.

"Von technischer Seite ist positiv hervorzuheben, dass es dem Dax gelungen ist, sich oberhalb der 200-Tagelinie zu halten", bemerkten die Experten der Landesbank Helaba. An diese war der Index in der vergangenen Woche herangelaufen bis auf 24.831 Punkte, von wo aus er sich dann wieder erholen konnte.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Dienstag um 0,7 Prozent auf 30.640 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,5 Prozent an. Hohe Anleiherenditen in Europa sowie der Ölpreis bleiben derweil im Blick und können die Entwicklung am Aktienmarkt hemmen.

Thyssenkrupp-Aktie profitiert von Spekulationen

Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von Thyssenkrupp gestützt. Im frühen Handel legte die Aktie um 1,8 Prozent zu auf 13,99 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Sie waren charttechnisch zuletzt bei 13,50 Euro unterstützt.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.

TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt.

Übernahmepläne stützen Labor- und Biotech-Werte

Aktien aus dem Segment Wirkstoffforschung, Diagnostik und Laborausrüstung haben am Dienstag auf den Kauflisten von Anlegern gestanden. Den Dax führten die Papiere von Qiagen und Merck an mit Aufschlägen von 3,3 respektive 3,7 Prozent. Im MDax lagen die Aktien von Sartorius vorn mit einem Aufschlag von fast fünf Prozent.

Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren Mckesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen. Die Aktien des Anbieters von Infusionstherapien für eine große Bandbreite von Erkrankungen schnellten US-nachbörslich um gut 23 Prozent nach oben.

Auch unter den kleineren Titeln am deutschen Markt waren Aktien aus der Branche gesucht. So verteuerten sich Evotec um drei Prozent und Schott Pharma um 2,6 Prozent.

Insgesamt steht die Biotech-Branche im Zuge des KI-Booms schon eine Weile stärker im Fokus. Anleger hoffen, dass sich mit KI-Hilfe die Entwicklung von Medikamentenkandidaten beschleunigt, was auch zu einem höheren Bedarf an Ausrüstung und Technik für Forschung, Entwicklung und Tests führen würde.

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