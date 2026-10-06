Vorbörse 06.10.2026

Dax leicht im Plus erwartet – Nasdaq erneut auf Rekordhoch

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Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler.

Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen. Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert.

USA: Gewinne

Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Straße von Hormus vorantreiben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,2 Prozent auf 51.268 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.774 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um rund ein Prozent auf 31.076 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.268+ 0,18 Prozent
S&P 5007.774+ 0,66 Prozent
Nasdaq 10031.076+ 0,87 Prozent

Japan im Plus, Südkorea im Minus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Ein wenig Rückenwind lieferte ein Rückgang der Ölpreise. Hinzu kam eine weiterhin bärenstarke Stimmung für Techwerte am US-Aktienmarkt. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong indes gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg ebenfalls um 1,1 Prozent. Der Kospi in Südkorea fiel nach einem dort feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hingegen um rund ein Prozent zurück.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22570.713+ 1,10 Prozent
Hang Seng24.204+ 0,68 Prozent
Kospi6.934- 0,98 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,92- 0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,50+ 0,009 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,32+ 0,004 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1216- 0,06 Prozent
Dollar in Yen158,14+ 0,15 Prozent
Euro in Yen177,39+ 0,10 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent100,94 Dollar+ 0,62 Dollar
WTI89,90 Dollar+ 0,47 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT FRAPORT AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 57 (68) EUR

- GOLDMAN HEBT HENKEL AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 79 (75) EUR

- GOLDMAN SENKT BEIERSDORF AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 73 (82) EUR

- GOLDMAN STARTET HENSOLDT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 85 EUR

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 76 (74) EUR - 'KAUFEN'

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(mit Material von dpa-AFX)

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