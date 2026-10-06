Dax leicht im Plus erwartet – Nasdaq erneut auf Rekordhoch

Auf die Stagnation zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursgewinne folgen. Der Leitindex Dax dürfte erneut die Marke von 25.300 Punkten testen, die er zuletzt zum Schlusskurs nicht überwinden konnte. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn indiziert der Broker IG den Dax 0,2 Prozent höher auf gut 25.300 Zähler.

Damit würde sich die vor dem Wochenende begonnene Erholung fortsetzen. Steigende Renditen europäischer Staatsanleihen und unverändert hohe Energiepreise begrenzten das Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte, sagte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Insgesamt dürfte die datenarme Handelswoche weiter von den Energiepreisen und Anleiherenditen dominiert werden" prognostizierte der Marktanalyst. Der Brent-Ölpreis war am Dienstagmorgen auf weiterhin hohem Niveau nur wenig verändert.

USA: Gewinne

Nach einem unentschlossenen Handelsauftakt am Montag haben die US-Aktienmärkte im Verlauf zugelegt und im Plus geschlossen. Für Unterstützung sorgten sinkende Ölpreise. Grund dafür sind Medienberichte, wonach die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl- und Gastransport wichtigen Straße von Hormus vorantreiben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg letztlich um 0,2 Prozent auf 51.268 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,7 Prozent auf 7.774 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 erklomm zwischenzeitlich ein weiteres Rekordhoch und stieg am Ende um rund ein Prozent auf 31.076 Punkte.

Japan im Plus, Südkorea im Minus

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Ein wenig Rückenwind lieferte ein Rückgang der Ölpreise. Hinzu kam eine weiterhin bärenstarke Stimmung für Techwerte am US-Aktienmarkt. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong indes gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg ebenfalls um 1,1 Prozent. Der Kospi in Südkorea fiel nach einem dort feiertagsbedingt verlängerten Wochenende hingegen um rund ein Prozent zurück.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.713 + 1,10 Prozent Hang Seng 24.204 + 0,68 Prozent Kospi 6.934 - 0,98 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,92 - 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,50 + 0,009 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,32 + 0,004 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 100,94 Dollar + 0,62 Dollar WTI 89,90 Dollar + 0,47 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT FRAPORT AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 57 (68) EUR

- GOLDMAN HEBT HENKEL AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 79 (75) EUR

- GOLDMAN SENKT BEIERSDORF AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 73 (82) EUR

- GOLDMAN STARTET HENSOLDT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 85 EUR

- WDH/LBBW HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 76 (74) EUR - 'KAUFEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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