Dax setzt den Aufwärtstrend mit einem Kurssprung fort

Dax Rückblick

Der Dax setzt seine Erholung am Dienstag mit hoher Dynamik fort. Bereits in der Vorbörse zeigte der Index steigende Notierungen. Nach dem gestrigen Xetra-Schluss bei 25.254 Punkten startete der Dax nach 9.00 Uhr bei rund 25.391 Punkten und somit mit einer neuen Kurslücke zur Oberseite. Im weiteren Vormittagsverlauf setzte sich die Bewegung fort und führte den Index bis 10:45 Uhr bis an die Marke von 25.520 Punkten heran.

Rückenwind erhält der Kursindex erneut von der Wall Street. Dort beendeten am Montag alle großen Indizes den Handel im Plus. Der Dow Jones gewann 0,2 Prozent, der S&P 500 0,7 Prozent und der Nasdaq 1,1 Prozent. Besonders die Technologiewerte überzeugten erneut. Der Nasdaq markierte dabei ein neues Rekordhoch und setzte seine starke Entwicklung der vergangenen Handelstage fort.

Chartbild weiter positiv

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist mit dem heutigen Kurssprung ein klares Signal zu erkennen. Der Widerstandsbereich zwischen 25.280 und 25.320 Punkten, an dem der Dax in den vergangenen Tagen mehrfach scheiterte, wurde direkt zum Handelsstart übersprungen. Gleichzeitig hat sich der Index deutlich von der seit Donnerstag bestehenden Aufwärtstrendlinie entfernt.

Quelle: Tradingvieew

Mit dem Erreichen der Marke von 25.500 Punkten rücken nun die Hochpunkte vom vergangenen Dienstag in den Fokus. Sie liegen im Bereich um 25.560 bis 25.600 Punkte und bilden das nächste charttechnische Ziel. Ein Anstieg darüber würde die Erholungsbewegung seit dem Tief bei 24.832 Punkten zusätzlich bestätigen.

Auf der Unterseite ist zunächst die heutige Kurslücke relevant. Bei einem Rücklauf dürfte der ehemalige Widerstandsbereich um 25.320 Punkte als erste Unterstützung dienen. Darunter wäre ein teilweises Schließen der Kurslücke in Richtung des gestrigen Schlusskurses bei 25.254 Punkten möglich. Der übergeordnete kurzfristige Aufwärtstrend bliebe damit zunächst intakt und der Index kann an die Rekordlaune der Nasdaq weiter anknüpfen.