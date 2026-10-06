Die Erbschaftsteuer auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts

Karlsruhe, 06. Okt (Reuters) - ⁠Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt in der kommenden Woche an zwei Tagen über ein hoch umstrittenes Thema: die Erbschaftsteuer. Am Montag geht es in der Klage Bayerns darum, ob der Bund überhaupt für die Erbschaftsteuer zuständig ist und sie nicht vielmehr von den einzelnen Bundesländern geregelt werden muss. Am Dienstag verhandelt der Erste Senat dann ‌über die Erbschaftsteuer für Betriebsvermögen - genauer gesagt über die mögliche Steuerverschonung, wenn Unternehmen vererbt werden.

Im ersten Fall bestreitet Bayern die Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Die Staatsregierung von CSU und Freien Wählern hält das geltende ⁠Erbschaftsteuergesetz für verfassungswidrig. ⁠Es werde nicht berücksichtigt, dass die Freibeträge für Erben bundesweit gleich seien, die Immobilienpreise je nach Region aber sehr unterschiedlich ausfielen. Außerdem seien die Freibeträge für Erben trotz Inflation nicht angepasst worden.

Im Jahr 2014 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Bund jedenfalls bei der Vererbung von Betrieben für die Erbschaftsteuer zuständig ist, weil sonst eine Zersplitterung der Vorschriften zu befürchten sei. Ob das Gericht die Zuständigkeit des Bundes auch bei ‌der Erbschaftsteuer für Privatvermögen bejaht, muss der Erste Senat nun entscheiden.

Der ‌zweite Fall, der am Dienstag verhandelt wird, ist noch brisanter. Es geht um die unterschiedlich hohe Besteuerung von Betriebsvermögen einerseits und Privatvermögen andererseits. Hintergrund ist die Klage eines Mannes, der Vermögen und Grundstücke von seiner Tante erbte. Er musste ⁠wesentlich höhere Erbschaftsteuern bezahlen als ein Erbe, der denselben Wert in Form eines Betriebes geerbt hätte. Denn ‌bei Betriebsvermögen gelten verschiedene Begünstigungen, sofern Erben den Betrieb ⁠weiterführen. Sie reichen von einer weitgehenden Steuerfreistellung bis zu einem vollständigen Erlass der Steuer. Diese Privilegierung hält der Kläger für verfassungswidrig. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist in beiden Fällen erst in einigen Monaten zu erwarten.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit der Erbschaftsteuer ‌für Betriebsvermögen befasst. 2014 beanstandete der Erste Senat des ⁠Bundesverfassungsgerichts die Privilegierung besonders großer Betriebsvermögen bei der ⁠Erbschaftsteuer. Zwar dürfe der Bund kleinere und mittlere Unternehmen zur Sicherung ihres Bestands und der Arbeitsplätze steuerlich begünstigen, hieß es damals. Bei größeren Unternehmen sei das aber nur bei vorheriger Bedürfnisprüfung zulässig. Die damalige Große Koalition unter Angela Merkel (CDU) änderte daraufhin 2016 die Vorschriften, die nun erneut vor dem Verfassungsgericht landen.

Unter den politischen Parteien ist die Erbschaftsteuer umstritten. Die SPD schlug kürzlich einen Freibetrag von 900.000 Euro für Erben vor, danach soll es weniger Ausnahmen von der Erbschaftsteuer geben. Die Union will das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten. Die AfD plädiert dafür, die Erbschaftsteuer zu streichen. Die Linke will dagegen sowohl für ⁠Privatvermögen als auch für Betriebsvermögen eine progressive Besteuerung von sechs bis 60 Prozent.

(Bericht von Ursula Knapp, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkt)