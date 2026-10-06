EBA-Chef warnt Europas Banken vor Selbstzufriedenheit

Wien, 06. ⁠Okt (Reuters) - Europas Banken stehen nach Einschätzung des Chefs der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Francois-Louis Michaud, trotz ihrer derzeit starken Ertragslage vor erheblichen Herausforderungen. Die Institute seien ‌so profitabel wie lange nicht mehr, während die Kostenquoten gesunken seien, sagte Michaud am Dienstag bei ⁠einer Aufsichtskonferenz ⁠der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) in Wien. Das positive Bild dürfe jedoch nicht zu Selbstzufriedenheit führen.

"Alles sieht gut aus", sagte Michaud mit Verweis auf gestiegene Gewinne und gesunkene Kosten. Die Banken hätten von ‌den Reformen nach der Finanzkrise, ‌einer verbesserten Risikosteuerung und dem Ausbau der europäischen Aufsichtsarchitektur profitiert. Zugleich warnte der EBA-Chef vor einem zunehmend ⁠unsicheren Umfeld. Hohe Staatsschulden, geopolitische Spannungen sowie mögliche Belastungen ‌bei Kreditqualität und Betriebskosten ⁠könnten die Erträge künftig unter Druck setzen. Zudem seien die Bewertungen in einigen Marktsegmenten hoch, insbesondere im Zusammenhang mit dem Boom rund ‌um Künstliche Intelligenz.

Als weitere ⁠Herausforderungen nannte Michaud die ⁠Fragmentierung des europäischen Bankenmarktes sowie Cyberrisiken. Die EBA arbeite deshalb daran, Meldepflichten und regulatorische Vorgaben zu vereinfachen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Banken zu stärken. Dabei gehe es nicht um geringere Kapitalanforderungen, sondern um einen effizienteren Regulierungsrahmen, betonte er.

Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).