Einzelhandel im Euroraum mit magerem Umsatzplus im August

Reuters · Uhr
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06. ⁠Okt (Reuters) - Der Einzelhandel im Euroraum hat im August ein mageres Umsatzplus erzielt. Das saisonbereinigte Absatzvolumen ‌stieg zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat ⁠am ⁠Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Der Absatz war im ‌Juli um 0,6 ‌Prozent zurückgegangen.

• Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren wuchs ⁠im August um 0,1 Prozent zum ‌Vormonat.

• Außerhalb ⁠des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) ging es um 0,5 Prozent nach oben.

• Eurostat nutzt für die ‌Statistik den ⁠Index des Absatzvolumens ⁠im Einzelhandel.

• Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.

(bearbeitet von Reinhard Becker - ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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