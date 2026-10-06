Einzelhandel im Euroraum mit magerem Umsatzplus im August
06. Okt (Reuters) - Der Einzelhandel im Euroraum hat im August ein mageres Umsatzplus erzielt. Das saisonbereinigte Absatzvolumen stieg zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Der Absatz war im Juli um 0,6 Prozent zurückgegangen.
• Das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren wuchs im August um 0,1 Prozent zum Vormonat.
• Außerhalb des Lebensmittelbereichs (ohne Kraftstoffe) ging es um 0,5 Prozent nach oben.
• Eurostat nutzt für die Statistik den Index des Absatzvolumens im Einzelhandel.
• Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.
(bearbeitet von Reinhard Becker - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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