Entspannung bei Öl und Anleihen stützt Börsen

Frankfurt, 06. Okt (Reuters) - ⁠Eine Entspannung am Öl- und Anleihemarkt hat die globalen Aktienmärkte am Dienstag gestützt. Der Dax notierte zum Handelsschluss 0,8 Prozent höher bei 25.449,19 Punkten. Der EuroStoxx50 rückte um ein halbes Prozent auf 6272,23 Zähler vor. Die wichtigsten US-Indizes lagen jeweils fast ein Prozent im Plus. Exporte aus dem Nahen Osten und die Freigabe von Notfallreserven der G7-Staaten drückten die Preise für die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI um je ‌rund ein Prozent auf 99,23 und 88,84 Dollar je Fass (159 Liter). Auch die zuletzt auf Mehrjahreshochs gestiegenen Renditen von Staatsanleihen der Euro-Zone stoppten ihren Aufwärtskurs.

Experten zeigten sich jedoch vorsichtig. "Auch wenn der Dax seinen Herbstblues vorerst hat abschütteln können, kann von einem goldenen ⁠Herbst nach wie ⁠vor nicht die Rede sein", kommentierte Timo Emden, Chefanalyst beim Broker CapTrader. "Die jüngste Entspannung am Anleihemarkt sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen." Die vom Experten als weiterhin zu hoch bezeichneten Ölpreise und Anleiherenditen wirken "wie Sand im Getriebe der Aktienmärkte".

EURO PROFITIERT NUR LEICHT

Nach der jüngsten Talfahrt gingen französische Anleihen auf Erholungskurs. Im Gegenzug fielen die Renditen für zehnjährige französische Anleihen auf 4,751 von 4,862 Prozent am Vortag. Von der Entspannung am Anleihemarkt profitierte der Euro nur leicht. Die europäische Gemeinschaftswährung legte um rund ‌ein halbes Prozent auf 1,1261 Dollar zu, lag jedoch weiterhin nahe ihrem 17-Monats-Tief ‌vom Montag. "Wir glauben, dass der Euro auf unter 1,10 Dollar fallen wird", sagte Joseph Capurso, Stratege bei der Commonwealth Bank of Australia. Damit der Euro deutlicher an Wert gewinne, brauche es einen deutlichen Rückgang der Ölpreise. "Eine weitere Voraussetzung wäre, dass Frankreich endlich sein Haushaltsdefizit in den Griff bekommt, ⁠aber ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit passieren wird."

Die als Favoritin für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr geltende Marine Le ‌Pen kündigte in Paris als Ziel an, dass Frankreichs Defizit bis ⁠2030 auf drei Prozent fallen soll. Zugleich stellte sie in Aussicht, während einer fünfjährigen Amtszeit insgesamt 140 Milliarden Euro einsparen zu wollen. "Wer auch immer Frankreich führt, muss irgendwie einen Konsens innerhalb des französischen Parlaments finden, um eine Haushaltskonsolidierung in einem bisher von Frankreich nicht gekannten Ausmaß zu erreichen", sagte Guillermo Felices, Anlagestratege bei PGIM.

GENMAB MIT KURSSPRUNG

Bei den Einzelwerten ‌trieben positive Studienergebnisse die Aktien der dänischen Biotech-Firma Genmab an. Die Titel ⁠schlossen 4,4 Prozent höher, nachdem der Konzern die Ergebnisse ⁠einer Spätphasenstudie vorgelegt hatte. Eine Medikamentenkombination gegen eine Form von Blutkrebs, die zusammen mit dem US-Pharmakonzern AbbVie entwickelt wurde, verringerte demnach das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit. Analysten von Jefferies nannten die Ergebnisse der Studie beeindruckend. Die Daten machten die Kombination zu einem potenziellen neuen Behandlungsstandard und eröffneten die Möglichkeit für Spitzenumsätze von über drei Milliarden Dollar, schrieben die Analysten von TD Cowen.

Insgesamt hatte der breit gefasste Gesundheitssektor in Europa einen guten Lauf und kletterte in der Spitze um zwei Prozent. Die Bernstein-Analystin Delphine Le Louet verwies auf die starke Kursentwicklung des US-Auftragsentwicklers für Arzneimittel Charles River Laboratories, die sich positiv auf den gesamten Sektor auswirke. Dem Gesundheitssektor komme derzeit zugute, dass er über hohe Liquidität verfüge und nicht allzu zinssensitiv sei. Der Pharma- und Technologiekonzern ⁠Merck und der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius gehörten mit einem Plus von jeweils gut zwei Prozent zu den größten Gewinnern an der Frankfurter Börse.

(Bericht von Sanne Schimanski und Stefanie Geiger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)